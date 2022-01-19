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Kur korumalı mevduat 150 milyara yaklaştı

Kur korumalı hesaplarda biriken para miktarı 150 milyar liraya yaklaştı. Önceki akşam itibariyle 147 milyar lirayı bulan rakamın dünkü girişle birlikte 150 milyar liraya yaklaştığı ifade edildi. Hazine Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilişkin merak edilen soru ve cevapları ile ne kadar getiri elde edileceğine ilişkin örnek senaryoları derledi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 19 Ocak 2022 07:55
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Kur korumalı mevduat 150 milyara yaklaştı

Dövizdeki köpüğü almak için devreye alınan kur korumalı hesapta yaklaşık bir ay geride kaldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ta biriken para miktarı 150 milyar liraya yaklaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre önceki akyam 147 milyarı bulan kur korumalı hesaplardaki para miktarının dünkü işlemlerle birlikte 150 milyar lirayı bulduğu ifade edildi.

MERAK EDİLEN SORULAR CEVAP BULDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Mevduat" hesabı uygulamasına ilişkin merak edilen soru ve yanıtları ile yararlanıcıların ne kadar getiri elde edeceğine ilişkin örnek senaryoları derledi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı" başlıklı yazıda, kimlerin başvurabileceği, dikkate alınacak kurların ne zaman ilan edildiği, hangi kurların esas alınacağı ve hesabın açılması/kapatılması gibi uygulamalara ilişkin bilgiler yer aldı.

BİRDEN FAZLA BANKADA KKH HESAP AÇILABİLİR Mİ?

- Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi?

Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor. KKH, farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY) de olabilecek.

- Müşterek hesap açılıp/açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler neler?

Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların, kur korumalı hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülüyor.

KIRIK VADE UYGULAMASI YOK

- 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün mü?

Bu hesaplar 3, 6, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabilmektedir. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilebilir. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmüyor.

- Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa aynı kişiye yeniden hesap açılabilir mi?

Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açmasının önünde bir engel bulunmuyor.

- Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir? Hesap sahibinin 'yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması' gerekmektedir.

- Bankalara saat 11:00'den önce KKH hesabı açmak isteyen müşteriler için nasıl bir yol izlenmelidir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 11'de ilan edeceği USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları baz alınarak hesap açılabilir.

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- Müşterek hesap açılıp/ açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler nelerdir?

Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların; kur korumalı hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülmektedir.

2022 sonuna kadar hesap açılabilecek

- Kur korumalı hesaba, banka tarafından işletilecek faiz oranına ilişkin herhangi bir sınırlama var mı?

Bankaların, kur korumalı hesaplara uygulayacağı faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu esaslar katılım bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacak.

- Kur korumalı hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mı?

Kur korumalı hesapların mevcut durumda 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekiyor.

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