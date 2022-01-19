Dream Games'e 255 milyon dolar: Dünyayı oynatıyoruz

Küresel oyun pazarı her geçen yıl hızla büyürken, özellikle mobil pazarda pek çok girişim, aldığı yatırımlarla milyarlarca dolarlık büyüklüğe kısa sürede ulaşabiliyor. Türkiye 500'ü aşkın bağımsız geliştirme stüdyosu ile, oyun geliştirmede dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

Son yıllarda pek çok yerli oyun şirketi aldığı önemli yatırımla değerini katlarken, 2022 yılına da yatırım anlamında hızlı bir giriş yapıldı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin üçüncü 'unicorn'u unvanının sahibi olan Dream Games, son olarak 255 milyon dolarlık yeni yatırım aldı ve 2,75 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

6 AYDA DEĞERİNİ ÜÇE KATLADI

İstanbul'da 2019 yılında kurulan şirket, bugüne kadar toplam 468 milyon dolar yatırım alırken, son altı ayda değerini yaklaşık üç katına çıkarmayı başardı.

Şirketin son bir yılda gerçekleştirdiği üçüncü yatırım turu olan Seri C turuna Index Ventures liderlik etti. Yatırım turuna Makers Fund, BlackRock, IVP, Kora ve Balderton Capital gibi önemli fonlar da katıldı.

Dream Games CEO'su Soner Aydemir, "Her biri kendi alanında dünya standartlarında işler ortaya koyan takım arkadaşlarımızla birlikte mobil oyun sektöründe birçok kaliteli ve kalıcı işe imza atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

EN BÜYÜK 10 MOBİL OYUNDAN BİRİ OLDU

Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match, ABD, İngiltere ve diğer büyük pazarlarda en büyük 10 mobil oyundan biri olmayı başardı. Şirket, 2022 yılında yeni bir oyunun geliştirilmesine başlamayı planlıyor.

İstanbul'daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022'de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor. Firmanın üçüncü yatırım turuna liderlik eden Index Ventures'ın ortağı Stephane Kurgan da Dream Games'in ilk oyunu olan Royal Match'in yakaladığı başarıyla tüm beklentileri aştığını belirtti.

Türkiye merkez haline geliyor

Spyke Games Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Rina Onur Şirinoğlu, alınan yatırımla birlikte şirketteki tüm departmanların ikiye katlanacağını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun sektörünün her geçen gün büyümeye devam ettiğine dikkat çekti. Spyke Games'in 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını aktaran Varank, bunun Türkiye'nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi için gurur verici olduğunu vurguladı. Yatırımcı Griffin Gaming Partners'in Genel Müdürü Phil Sanderson da "Türkiye, girişimler için merkezi bir yer haline geliyor" dedi.