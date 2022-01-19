Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan ek fezlekenin detaylarına SABAH ulaştı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke Meclis'e ulaşmasının ardından TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gönderildi. Komisyon tarafından Güzel'in dosyası 20 Ocak'ta görüşülecek.

HDP'Lİ GÜZEL'İN HTS KAYITLARI FEZLEKEDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, geçtiğimiz hafta Semra Güzel'i kırsalda Volkan Bora ile görüştüren Hasan Doymaz'ın verdiği ifade sonrasında ek fezleke hazırladı. Hasan Doymaz'ın ifadesinin yer aldığı fezleke, HTS raporlarına da yer verildi. 29-30 Nisan 2016'da terörist Volkan Bora ile görüştüğü tespit edilen ve gözaltına alınan Hasan Doymaz ile HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in toplam 25 kez iletişim kurduğu, Doymaz'ın ifadesinde de söylediği gibi 20 Mayıs 2016'da Diyarbakır'da baz verdiği ortaya çıktı.

Güzel'in 21 Mayıs 2016'da Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi sınırlarında ve aynı gün Adıyaman il merkezinde baz verdiği tespit edildi. Güzel'in 21 Mayıs'ta Hasan Doymaz ile 38 saniyelik iletişim kurduğu, aynı günde Akçalı Kötü civarında baz verdiği, kesintisiz olarak saat 20:27'ye kadar Akçalı Köyü'nde toplam 36 kez baz verdiği, aradan geçen süre içerisinde Akçalı bölgesi dışında baz veren herhangi bir baz istasyonu kullanmadığı belirlendi.

22 Mayıs'ta ise 21:16 sıralarında Adıyaman Merkez'de baz vermeye başladığı ardından Kahta Siverek yolu üzerinden Diyarbakır'a döndüğünün tespit edildiği kaydedildi. Semra Güzel'in 5 -6 Haziran 2016'da ikinci kez Adıyaman'a giderek kesintisiz bulunduğu ve toplamda 89 kez baz verdiği anlaşıldı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDE EYLEM YOĞUNLUĞU

HDP 27. Dönem Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan ek fezlekede, örgüt üyeliği bağlamında Hasan Doymaz'ın ifadesi ve baz bilgileri birlikte değerlendirildiğinde PKK silahlı terör örgütü üyesi Volkan Bora ile sık sık görüştüğü, Doymaz yardımıyla örgüt mensuplarıyla buluşarak belli bir zaman kırsalda kaldığı anlatılırken, Doymaz aracılığıyla terörist Volkan Bora'nın göndermiş olduğu gizli örgütsel notu teslim aldığı bu sebeple örgüt üyeliği hususunda eylem yoğunluğunun bulunduğu aktarıldı.

KIRSALA GİTTİĞİ BULUŞMA FEZLEKE YER ALDI

Hasan Doymaz'ın fezlekede yer alan ifadesinde "Volkan Bora, Semra Güzel'i Azikan köprüsünün oraya getirmemi istedi. Orda ben gelip sizi alacam dedi. Aracımla bir petrol istasyonunda beklerken Semra Güzel beni aradı. Bulunduğum yeri sordu. Bende anlaştığımız gibi petrolde olduğumu söyledim. Semra Güzel, kendi aracıyla tek basına petrol istasyonuna yanıma geldi.

Benim aracım ile gidelim dedim. Aracı ile getirdiği 3-4 tane içerisinde yiyecek olduğunu gördüğüm poşetleri de aldı. Aracım ile Volkan Bora'nın önceden anlaştığımız yer olan Azikan (Yazıbası) Köprüsünün oraya geldik. Aracı durdurdum. Aşağıya indik, Semra Güzel poşetleri aldı ve kırsala doğru yürümeye başladık. Bu sırada uzaktan bizi izleyen Volkan Bora arazi içerisinde yanımıza geldi. Yanında Nurhak kod adlı Fırat Berkpınar da vardı. Birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar. Hatta Nurhak kod adlı terörist Fırat Berkpınar'da Semra Güzel ile sarıldılar.

Bir müddet yanlarında kaldım. Volkan Bora ertesi gün yine aynı saatlerde bu saatlerde gel Semra Güzel'i götür dedi. Ertesi gün aksam üzeri Azikan köprüsünün oraya gittim kırsaldan Volkan Bora ile Semra Güzel geldi. Sarılıp vedalaştılar. Tekrar Adıyaman merkez Karapınar mahallesindeki petrol istasyonuna Semra Güzel'i bıraktım" dedi.

TERÖRİSTLERE ERZAK TAŞIMIŞ

Terörist Bora ile iletişiminin olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan Doymaz'ın ifadesinde, Semra Güzel'in kendisi ile buluştuğunda yanında üç dört siyah poşet içerisinde erzak olduğu, bu erzakları kırsal alana götürdüğünü belirtmesi üzerine fezlekede 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçu'nu işlediği de belirtilerek suça ilişkin de dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Dilhan Dumanoğlu