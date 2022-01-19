Elektrikte kademeli tarife nasıl işliyor

Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Gaziantep'te kar nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu: 2 bin kişi kurtarıldı
Gaziantep'te kar nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu: 2 bin kişi kurtarıldı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Kabinenin gündemi Omicron
Kabinenin gündemi Omicron
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Motorine 52 kuruş zam geldi
Motorine 52 kuruş zam geldi
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
100 TL 'Kur Korumalı TL Mevduatı' hesabında 1 yılda ne kadar olur?
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Ali Babacan'a isyan etti. Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Bakan Özer'den öğrencilere ödev müjdesi: 2 hafta ödev yok
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
Erdoğan'dan memur alımında mülakat açıklaması
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
TFF karar verdi...Süper Lig'in adı değişti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrikte kademeli tarife nasıl işliyor

Elektrikte yılbaşı itibarıyla geçilen kademeli tarifede, abonelerin elektrik tüketimleri, limit altı ve üstü olarak iki kategoride hesaplanıyor. Aylık ortalama tüketim olarak belirlenen limit değer olan 150 kilowattsaatlik (kWh) tüketimde fatura bedeli 206 lirayı geçmiyor. Ancak aylık toplamda 150 kilowattsaati aşan abonelerin ortalamayı aştığı kısım ikinci kademeye geçiyor. Abonelerin ikinci kademeye geçmemesi için gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmaları gerekiyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Ocak 2022 08:48
Yazdır
Elektrikte kademeli tarife nasıl işliyor

Elektrikte kademeli tarifeye geçişle birlikte, vatandaşlar elektrik faturalarındaki hesaplama detayları ile kademeli faturanın uygulama yöntemini merak etmeye başladı. Kademeli tarifede merak edilen detaylar şöyle:

ORTALAMA TÜKETİMDE 206 LİRA GEÇİLMİYOR

1 Ocak 2022 itibarıyla, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 5 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılıyor. Vergi, fon ve paylar hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş olarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketlerinin doğrudan tüketim miktarları ile çarptıkları birim fiyat ise alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanıyor. Aylık elektrik tüketimleri günlük 5 kWh'den hesaplanarak aylık 150 kWh'yi geçmeyen abonelerin fatura üst limitleri ise 206 liraya denk geliyor. Bu miktardan daha az tüketenler daha düşük faturalar ödeyeceği gibi, günlük 5kWh'yi aşan faturalar ise ikinci kademeye geçerek, sadece ortalamayı aşan kısım için yüksek tarife uygulanıyor.

FATURA DETAYLARINDA BİLGİLER YER ALIYOR

Ay içinde hangi kademeden ne kadar elektrik kullanıldığı, elektrik faturalarındaki fatura detayı bölümlerinde yer alıyor. Elektrik şirketleri, hangi kademeye ne kadar birim fiyat uyguladıklarını da faturada belirtmek zorunda. Faturalarda, günlük kullanıma ve 5kWh'lik sınırın aşılıp aşılmadığı bilgisine de ulaşılabiliyor.

MÜDDET HESAPLAMAYI ETKİLEMİYOR

Elektrik faturaları, 25 ila 35 günlük periyotlarla okunuyor. Faturanın 25 gün mü 35 gün mü üzerinden hesaplandığı, günlük tüketim esas alındığı için, hesaplama yöntemini etkilemiyor. Ancak ödenecek meblağ, aradaki gün kadar değişebiliyor. Vergiler de kullanılan elektrik tutarının üzerine otomatik olarak ekleniyor, kademeye göre değişmiyor.

ŞUBATTA SİSTEM OTURACAK

Elektrik faturasındaki tüketim hangi dönemi kapsıyorsa, o dönemin birim fiyatlarına göre faturalandırılıyor. Türkiye genelinde gönderilen ocak ayı elektrik faturalarında hem kademeli, hem kademesiz sisteme ait dönemler bulunuyor. 1 Ocak 2022 öncesi tüketimler önceki tarifeye, sonraki tüketimler ise kademeli tarifeye tabi. Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren elektrik zamları da yine bu ay içindeki tüketimleri bağlıyor. Aralık ayı harcamaları zam öncesi tarifeye göre hesaplanırken, iki ay ortalaması ve yeni tarife vatandaşta kafa karışıklıklarını da yol açtı. Şubat faturalarında ücretlendirme ile ilgili bilgiler daha net şekilde yer alacak.

İSTEMEYEN KADEMELİDEN ÇIKABİLİYOR

1 Ocak 2022 itibarıyla, tek zamanlı mesken abonelerinin tümü, kademeli sisteme geçti. Kademeli tarifeye dahil olmak istemeyenler, 3 ayrı saat dilimi üzerinden uygulanan çok zamanlı abone grubuna geçerek kademeli tarifeden çıkabiliyor. Bunun için öncelikle elektronik sayaç gerekiyor. Eğer elektronik sayaç mevcutsa, elektrik temin edilen şirkete başvuruluyor. Çoklu tarifede, 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 saatleri arasında farklı birim fiyatlar üzerinden elektrik harcaması hesaplanıyor. Çoklu tarife, gündüz saatlerinde tek zamanlı tarifeye göre daha pahalı. Ancak özellikle 22.00'den sabaha kadarki harcamalarda önemli avantaj sağlıyor. Bu yüzden, elektrik harcamasının önemli bölümünü gecenin geç saatlerine kaydırabilenler için bir alternatif olabilir.

ORTALAMA TÜKETİM İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR

Kademeli tarifede üst limite geçiş için sınır olarak belirlenen aylık 150 kWh'lik miktar, aydınlatma ve temel ev araçları gibi tüm kullanımlara yetiyor. Yapılan hesaplamalara göre haftanın her günü yaklaşık 10 saat açık kalan ortalama bir televizyon ayda yaklaşık 27 kWh, 7 gün 24 saat çalışan bir buzdolabı ayda 30 kWh, haftada 3 gün çalıştırılan çamaşır makinesi ayda 19 kWh, haftada 2 gün çalıştırılan bir bulaşık makinesi 10 kWh, her gün 1'er saat yakılan 6 tane normal ampul ayda 10 kWh, haftada 2 gün 1'er saat kullanılan ütü 19 kWh elektrik kullanıyor. Bununla birlikte diğer ihtiyaçlarda dahil edildiğinde 150 kWh ortalama kullanıma ulaşılıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
TÜSEDAD 'Nisan'da et ve süt açığı oluşacak'
TÜSEDAD 'Nisan'da et ve süt açığı oluşacak'
Mersin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Mersin'de zincirleme kaza: 13 yaralı
Dream Games'e 255 milyon dolar: Dünyayı oynatıyoruz
Dream Games'e 255 milyon dolar: Dünyayı oynatıyoruz
Kur korumalı mevduat 150 milyara yaklaştı
Kur korumalı mevduat 150 milyara yaklaştı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Enerji krizi nükleeri yükseltiyor
Enerji krizi nükleeri yükseltiyor

Bu Habere Tepkiniz

Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir
Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı
Danıştay tüm içtihadı birleştirme kararlarını yayımladı
Danıştay Başkanlığı 1965 yılından bugüne kadar vermiş olduğu tüm içtihadı birleştirme kararlarını web sitesinden yayımladı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu
Kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi. İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bakanlık açıkladı: İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Bakanlık açıkladı: İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açtıracaklar için soru-cevap yayımladı. Tüm ayrıntılarıyla Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açıklandı.