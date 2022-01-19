Elektrikte kademeli tarife nasıl işliyor

Elektrikte kademeli tarifeye geçişle birlikte, vatandaşlar elektrik faturalarındaki hesaplama detayları ile kademeli faturanın uygulama yöntemini merak etmeye başladı. Kademeli tarifede merak edilen detaylar şöyle:

ORTALAMA TÜKETİMDE 206 LİRA GEÇİLMİYOR

1 Ocak 2022 itibarıyla, mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 5 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılıyor. Vergi, fon ve paylar hariç tarifeler, alt kademede 112, üst kademede 167 kuruş olarak hesaplanıyor. Dağıtım şirketlerinin doğrudan tüketim miktarları ile çarptıkları birim fiyat ise alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanıyor. Aylık elektrik tüketimleri günlük 5 kWh'den hesaplanarak aylık 150 kWh'yi geçmeyen abonelerin fatura üst limitleri ise 206 liraya denk geliyor. Bu miktardan daha az tüketenler daha düşük faturalar ödeyeceği gibi, günlük 5kWh'yi aşan faturalar ise ikinci kademeye geçerek, sadece ortalamayı aşan kısım için yüksek tarife uygulanıyor.

FATURA DETAYLARINDA BİLGİLER YER ALIYOR

Ay içinde hangi kademeden ne kadar elektrik kullanıldığı, elektrik faturalarındaki fatura detayı bölümlerinde yer alıyor. Elektrik şirketleri, hangi kademeye ne kadar birim fiyat uyguladıklarını da faturada belirtmek zorunda. Faturalarda, günlük kullanıma ve 5kWh'lik sınırın aşılıp aşılmadığı bilgisine de ulaşılabiliyor.

MÜDDET HESAPLAMAYI ETKİLEMİYOR

Elektrik faturaları, 25 ila 35 günlük periyotlarla okunuyor. Faturanın 25 gün mü 35 gün mü üzerinden hesaplandığı, günlük tüketim esas alındığı için, hesaplama yöntemini etkilemiyor. Ancak ödenecek meblağ, aradaki gün kadar değişebiliyor. Vergiler de kullanılan elektrik tutarının üzerine otomatik olarak ekleniyor, kademeye göre değişmiyor.

ŞUBATTA SİSTEM OTURACAK

Elektrik faturasındaki tüketim hangi dönemi kapsıyorsa, o dönemin birim fiyatlarına göre faturalandırılıyor. Türkiye genelinde gönderilen ocak ayı elektrik faturalarında hem kademeli, hem kademesiz sisteme ait dönemler bulunuyor. 1 Ocak 2022 öncesi tüketimler önceki tarifeye, sonraki tüketimler ise kademeli tarifeye tabi. Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren elektrik zamları da yine bu ay içindeki tüketimleri bağlıyor. Aralık ayı harcamaları zam öncesi tarifeye göre hesaplanırken, iki ay ortalaması ve yeni tarife vatandaşta kafa karışıklıklarını da yol açtı. Şubat faturalarında ücretlendirme ile ilgili bilgiler daha net şekilde yer alacak.

İSTEMEYEN KADEMELİDEN ÇIKABİLİYOR

1 Ocak 2022 itibarıyla, tek zamanlı mesken abonelerinin tümü, kademeli sisteme geçti. Kademeli tarifeye dahil olmak istemeyenler, 3 ayrı saat dilimi üzerinden uygulanan çok zamanlı abone grubuna geçerek kademeli tarifeden çıkabiliyor. Bunun için öncelikle elektronik sayaç gerekiyor. Eğer elektronik sayaç mevcutsa, elektrik temin edilen şirkete başvuruluyor. Çoklu tarifede, 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 saatleri arasında farklı birim fiyatlar üzerinden elektrik harcaması hesaplanıyor. Çoklu tarife, gündüz saatlerinde tek zamanlı tarifeye göre daha pahalı. Ancak özellikle 22.00'den sabaha kadarki harcamalarda önemli avantaj sağlıyor. Bu yüzden, elektrik harcamasının önemli bölümünü gecenin geç saatlerine kaydırabilenler için bir alternatif olabilir.

ORTALAMA TÜKETİM İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR

Kademeli tarifede üst limite geçiş için sınır olarak belirlenen aylık 150 kWh'lik miktar, aydınlatma ve temel ev araçları gibi tüm kullanımlara yetiyor. Yapılan hesaplamalara göre haftanın her günü yaklaşık 10 saat açık kalan ortalama bir televizyon ayda yaklaşık 27 kWh, 7 gün 24 saat çalışan bir buzdolabı ayda 30 kWh, haftada 3 gün çalıştırılan çamaşır makinesi ayda 19 kWh, haftada 2 gün çalıştırılan bir bulaşık makinesi 10 kWh, her gün 1'er saat yakılan 6 tane normal ampul ayda 10 kWh, haftada 2 gün 1'er saat kullanılan ütü 19 kWh elektrik kullanıyor. Bununla birlikte diğer ihtiyaçlarda dahil edildiğinde 150 kWh ortalama kullanıma ulaşılıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK