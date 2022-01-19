Sağlık çalışanlarına şiddete hapis talebi

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre;

BEŞ YIL HAPİS İSTEMİ

Tasarıda, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "tehdit" suçunu işleyenlerle ilgili altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öneren maddesine, sağlıkçılarla ilgili özel bir madde eklenmesi önerildi. Tasarıda ayrıca, "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçunun da sağlıkçılara göre düzenlenmesi istendi. Sağlık personeline karşı, zor kullanma veya hakaret yoluyla bireylerin sağlık hizmeti almasına engel olunacak bir suç işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtildi. Öte yandan, TCK'de üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası öngören "hakaret" suçuna da sağlıkçılarla ilgili bir fıkra konulması da önerildi.

CAYDIRICILIK YOK

Teklife ilişkin konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, "Onlarca sağlık çalışanı kasten öldürme, hakaret, tehdit gibi suçların mağduru oluyor. Şiddet vakalarının sayısı dikkate alındığında, olayların adli mercilere aksetmesine rağmen caydırıcılığın sağlanamadığı, bu bakımdan bir güncellemeye ihtiyaç bulunduğu açık" dedi.