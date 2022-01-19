Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Hakan Atilla: Bazı servet düşkünü tipler önemli mevkilerde
Hakan Atilla: Bazı servet düşkünü tipler önemli mevkilerde
BAE ile 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı
BAE ile 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı
Aynı hizmet, dört farklı statüdeki personele dört farklı maaşla yaptırılıyor!
Aynı hizmet, dört farklı statüdeki personele dört farklı maaşla yaptırılıyor!
Mahsur kalan vatandaşların sığındığı sosyal tesisten yüzde 100 zam
Mahsur kalan vatandaşların sığındığı sosyal tesisten yüzde 100 zam
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!
Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Okullar 2 hafta tatile girerken Omicron alarmı verildi
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Gıdada fiyatlar artınca sahtecilik tavan yaptı
Kabinenin gündemi Omicron
Kabinenin gündemi Omicron
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
Türkiye'nin yarısında kar nedeniyle eğitime ara verildi
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
İBB'nin 'metro hattının onaylanmadığı' iddiasına Bakanlıktan yanıt
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
BOTAŞ'tan petrol boru hattındaki yangınla ilgili açıklama
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
Memur ve emekliye ek zam teklifinde 7 madde daha kabul edildi
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
'Özel izinle' girilebiliyordu, artık herkes ziyaret edebilecek
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili kararının gerekçesini yayınladı
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Bakan Koca'dan açıklama! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Evde Bakım Yardımı, Şubat'ta 2 bin 300 TL olarak yapılacak
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Vaka sayıları yeniden 70 bine yaklaştı
Motorine 52 kuruş zam geldi
Motorine 52 kuruş zam geldi
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
7 soruda 2022 yılında alınacak engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkları
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Zorla ilaç yazdırmak isteyen hastadan doktora yumruklu saldırı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Borsa'da düşüş yüzde 5'i aştı, seans erken kapatıldı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hukukçulara seslendi
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Hastalarının uygunsuz görüntülerini kaydeden Cerrah gözaltına alındı
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Tüketiciyi birçok alanda koruyacak yeni düzenleme yolda
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Hem öğretmen hem hizmetli...Okulu sıcak yuvaya dönüştürdü
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Sadi-i Şirazi'den yöneticilere şiirli nasihat!
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Zabıtaya kızıp kendini yakan seyyar satıcı hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!

İstanbul'da gerçekleştirilen "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" isimli operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Ocak 2022 09:13
Yazdır
Kamu görevlisi 'Etek altı sapığı' çıktı!

DOKTOR DA ŞÜPHELİ

Yapılan operasyonda şüphelilerin cinsel içerikli görüntüleri Telegram gruplarında 10-30 lira arasında sattığı belirlendi. Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü.

İstanbul'da, cinsel içerikli görüntüleri Telegram'da kurdukları "Kuralsızlar Çetesi, Morp ve House Of Gavats Arayış" isimli sohbet gruplarından satan, yayan ve paylaşan 44 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 22 ilde Özel Harekat destekli baskınlarında gözaltına alınan şüphelilerin, "çocuğun cinsel istismarı" kapsamına giren görüntüleri 10-30 lira arasında sattığı belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve suç unsuru ele geçirildi.

Şüpheliler arasında Şanlıurfa'da görev yapan bir beyin cerrahının da bulunduğu ve bu doktorun el konulan dijitallerinde yüzlerce görüntü olduğu öne sürüldü.

1'İ KAMU GÖREVLİSİ 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Cerrahın telefonundan, bir iş arkadaşının etek altı görüntülerinin de çıktığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 1'i kamu görevlisi 9'u tutuklandı.

Beyin cerrahının da aralarında olduğu 28 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürecek
Ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürecek
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe açıldı
Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu trafiğe açıldı
Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bu Habere Tepkiniz

Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu
Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret
AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Milli Emlak personeli, milli emlak uzmanlığı özel sınavının açılmasını bekliyor
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!
Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!
Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları
Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarının Çözüm Beklentisi
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu
Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!
Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir
Zaman kaybedilmeden öğretmen alımında yaşanan sorunlar çözülmelidir
Daha önceki yazılarımızda öğretmen alımında yaşanan sorunlara nasıl bir çözüm getirilmesi gerektiğini detaylarıyla açıklamaya çalışmıştık. Ancak muhalefetin sınavda yaşananları gündeme taşıması acilen bu konunun çözüme kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu
Kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu. Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi. İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bakanlık açıkladı: İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Bakanlık açıkladı: İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açtıracaklar için soru-cevap yayımladı. Tüm ayrıntılarıyla Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı açıklandı.