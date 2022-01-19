Hırsıza 'Çay demleyim içer misiniz' mi denilmeli?

Kocaeli'nde 14 Ocak sabahı tersanede işçi olarak çalışan ve yalnız yaşayan Okan Karatoprak, uyuduğu sırada evindeki odadan gelen seslere uyandı. Odaya yöneldiğinde Murat Yarar adlı hırsız ile karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede Karatoprak, hırsızı bacağından ve karın bölgesinden bıçakladı.

Hemen 112'yi arayan Karatoprak, ağır yaralı hırsızı ambulansa taşıdı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtilen Yarar, hayatını kaybetti. Karatoprak ifadesinde "Kendimi savunmak için bıçağı aldım" dedi ama 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayı bugünkü köşesine taşıyan sabah yazarı konuyu, "Buyurun istediğinizi çalın, sonra dilerseniz beni de öldürün. Çay demleyim mi içer misiniz? demesi mi lazımdı!" şeklinde eleştirdi.

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Eğer olay Karatoprak'ın anlattığı şekilde geliştiyse, başka bir neden yoksa tutukluluk kararı tartışmalı bir karar.

Sosyal medyada "Ölüm yaşandığı için elbette tutuklanacak, mahkeme kararını bekleyecek",

"Her insanın yaşama hakkı var", "Bıçaklamasaymış" diyenler oldu.

Eve hırsız girse ilk düşüneceğiniz "Bu hırsızda bıçak, tabanca var mı?" olur. Hırsızlar boş dolaşmaz, bir eve girdi mi her şeyi göze alır. Karatoprak'ın önce "Hırsız bey kesici bir alet ya da silah taşıyor musunuz?" diye sorması mı gerekiyordu ya da "Buyurun istediğinizi çalın, sonra dilerseniz beni de öldürün. Çay demleyim mi içer misiniz?" demesi mi lazımdı!

Sabaha karşı karşınızda bir hırsız görürseniz aklınıza ilk gelen şey hayatta kalmak olur!

Ayrıca arbede yaşanmış. Belki de hırsız, ev sahibini bıçaklayacaktı! Üstelik Karatoprak hırsız ölmesin diye ambulans çağırmış, onu ambulansa taşımış. Bir hukukçu lütfen bize açıklasın; nefsi müdafaa olması için ne gerekiyor? Hırsızın boğazımıza sarılmasını, bıçaklamasını mı beklememiz gerekiyor?