Sivas'ta 93 araç ve 136 personel kapalı yolların açılması için çalışıyor

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

Bu arada, il merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Belediye, 70 iş makinesi ve 300 personelle çalışmalarına devam ediyor.