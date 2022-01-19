Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Erzurum'da iki gündür etkisini sürdüren kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Araç ve parkların karla kaplandığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ve Karayolları ekipleri, cadde, sokak ve yollarda tuzlama, kar küreme çalışması başlattı.

- Iğdır

Iğdır'da kar yağışı etkisini devam ettiriyor.

Gece başlayıp aralıksız etkisini sürdüren kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Esnaf ile vatandaşların ev ve iş yerlerinin önünü temizlediği kentte, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.

- Kars

Kars, gece başlayan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

- Ardahan

Ardahan'da ise kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Kentte sabaha doğru kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Yükseklerde ise yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

- Ağrı

Ağrı'da da etkili olan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı.

Aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent yeniden beyaza büründü.

Belediye ekipleri caddelerde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

- Tunceli

Tunceli'de de dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, çok sayıda mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.

Park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri, ana cadde ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

-Erzincan

Erzincan'da gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.