Ülke genelinde kar yağışı etkisini sürdürecek

Kış mevsiminin etkisini artırdığı günlerde ülke geneline kar yağışlı havalar hakim oldu.

Yurdun büyük bir bölümünde görülen kar yağışına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar yapıldı.

İstanbul dahil birçok kentin beyaza bürüneceği bu hafta içinde kar yağışının etkisini azaltacağı aktarılırken, hafta sonu kuvvetli kar yağışları olacağı bildirildi.

ÜLKE GENELİNDE SOĞUK HAVA HAKİM

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6-8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

BELİRLİ KENTLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 6

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 9

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -9

Diyarbakır: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 1

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU