MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ek ders ödemelerine yönelik iki yeni görüş yazısı verdi.

Üzerinde danışman öğretmenlik veya sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi bulunan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinden aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 29 saat ders okutanların, aynı hafta içinde fiilen 1 saat de "rehberlik ve kariyer planlama/rehberlik ve yönlendirme" dersini okutmaları durumunda destekleme ve yetiştirme kurslarında haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebileceğine ilişkin görüş için tıklayınız.

BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenip ödenmeyeceğine dair görüş yazısı için tıklayınız.