Avcılar'da doktora aşı dayağı; sanığa 11 bin 250 lira para cezası

Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.S.E SEBGİS sistemi ile katılırken Dr. V.Ç duruşma salonunda hazır bulundu. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör, "Kayınvalidem ve kayınpederimle kovid aşısı yaptırmak için aile sağlığı merkezine gitmiştik. Randevu saati gelmesine rağmen beklememiz söylendi. Önce hemşirelerle görüşüp bekleyemeyeceğimizi söyledim. Ardından müşteki ile görüştüm. Kayınpederimin alzaymır hastası olduğunu ve oturamadığını söyledim. Randevu saatinin 12.30 olduğunu hatırlattım. Müşteki bana randevu sistemi ile kendi sistemlerinin farklı olduğunu söyledi. 'Bekleyeceksiniz kardeşim' diye hitap etti. Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin dedim o esnada bana müşteki tarafından bir temas oldu. Ben de dokunmamasını söyledim. Kayınvalidem müdahale ederek müştekiye hitaben 'belki bizi bekletmez aşımızı yapar' dedi.

Bunun üzerine müşteki kayınvalideme hitaben 'işinize gelirse bekleyin saat 13.00'te yapacağız' dedi. Ayrıca 6 kişinin tamamı gelmez ise aşıyı yapmama durumlarının da olduğunu söyledi. Ben de kendisine bu bilgilendirmeyi az önce yapmadığı söyledim. Bize hitaben 'defolun gidin' dedi. Düzgün konuşmasını söyleyince elimdeki kağıtları fırlatarak 'ne yapacaksın ulan' dedi. Görüntülerde de görüleceği üzere arbedenin başlangıcını müşteki başlatmıştır. Aile bireylerimin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz kaldığım için kendime hakim olamadım ve doktora vurdum. Aslında karşılıklı oldu ama müşteki bana vurmadı. Ben de doktorlara saygılı bir insanım. Huzurda Velit Bey'den özür diliyorum. Ben müştekiye hitaben 'Geri zekalılar, böyle bir sistem mi olur' demedim. Sisteme yönelik söyledim" diye konuştu.

Mahkeme, sanığın "kamu görevlisini basit yaralama" suçundan 11 bin 250 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık M.S.E'nin "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan beraatine karar verildi. Mahkeme verilen kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.

"DAHA CAYDIRICI CEZALAR İSTİYORUZ"

Duruşma sonrasında Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yapan Dr. V.Ç "Senenin son gününde bir şiddet olayına maruz kalmıştım. Bugün mahkememiz oldu. Sanık tutuklu şekilde yargılanıyordu. Bugün beraat etti. Para cezası aldı. Para cezası da ertelendi. Açıkçası daha caydırıcı cezalar istiyoruz. İçerde yalan söylediğimizi söylediler. Olayı farklı anlattılar. Biz bunlara itiraz edeceğiz. İnşallah adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

Uzun zamandır sağlıkta şiddetin önlenmesi için çaba sarf ettiklerini belirten avukat H.G.U "Bu duruşma bu açıdan çok önemliydi. Neredeyse bir ilki yaşadık. İlk olarak tutuklama gerçekleşti. Özellikle burada sağlık hizmetleri kanununun katkısı olduğunu düşünüyoruz. Maalesef sosyal medyanın da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir olaydan dolayı ilk defa tutuklama oldu. Müvekkilim basit yaralama ve hakarete maruz kalmıştı. Basit yaralama suçundan haksız tahrik indirimi istedi karşı taraf. Sorun sistemden kaynaklı değil de hekimden kaynaklı bir sorunmuş gibi her zaman için çok üzücü. Sevindirici olan sağlık çalışanına şiddet uygulamasından dolayı mahkeme huzurunda özür diledi. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sanık ve avukatları bir hesaplaşma sürecine girdi bu sevindirici bir gelişme. Basit yaralamadan haksız tahrik indirimi almadan ceza aldı. Haksız tahrik indirimi sistemden kaynaklı sorunları sağlık çalışanına yüklemek demektir. Hakaretten dolayı beraat etti. Biz bu konuda itirazda bulunacağız" ifadelerini kullandı.