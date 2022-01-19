Hamile hemşireye saldırı anları kamerada!

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğramıştı. Hamile olması hatırlatılmasın rağmen saldırmayı sürdürdükleri Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan şüpheliler dün çıkarıldıkları adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Küçükçekmece Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

Saldırıya ait kamera görüntüleri olay anında hastanede olan bir kişi tarafından telefon kamerasına kaydedildi.