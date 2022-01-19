Uzmanlardan sömestr tatili uyarısı: Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Devrim Erginsoy Osmanoğlu, yarıyıl tatili için velilere tavsiyelerde bulundu.

Osmanoğlu, KAÜ Eğitim Fakültesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelerin karneye gereğinden fazla anlam yüklemesinin, karne günlerinin öğrenciler için olumsuz algılanmasına sebep olduğunu söyledi.

Karne notları düşük olan çocuğun okul başarısının pek çok etkene bağlı değiştiğini ifade eden Osmanoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuğumuzun akademik başarısızlığının nedeni motivasyon eksikliği, dikkat ya da odaklanma sorunları, kişilik özellikleri gibi bireysel farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi, öğretim sisteminden, anne, baba ve öğretmenin tutumlarından ve çevresel pek çok faktörden etkilenir. Karne günü bazı öğrenciler için gurur ve mutluluk olarak değerlendirilirken, bazı öğrenciler için kaygı, korku ve üzüntü sebebi olabilir. Karne günü ilk dikkat edilmesi gereken sadece kötü notlara değil çocuğunuzun karnesindeki iyi notlarıdır."

Osmanoğlu, velilere, çocuklarının başarısı için okuldaki rehber öğretmenlerden destek almasını tavsiye ederek, "Çocuğunuzun yeteneklerini hangi alanda daha başarılı olabileceğini belirleyerek başarısını arttırmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda siz de ona yardımcı olun. 'Sen yapamazsın', 'başarısızsın', 'bir şey beceremezsin' gibi olumsuz ifadeler yerine 'ben sana güveniyorum, başarabilirsin' şeklinde olumlu ifadeler kullanın. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın, çocuğunuzun başarılı olduğu alanlarda mutlaka onu takdir edin. Bu, onun kendine olan güveninin arttıracaktır." diye konuştu.