Çiftlik Bank davası devam ediyor
Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 3'üncü celsesi görülüyor.
Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Ocak 2022 11:51
Tutuklu sanıklar Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın, SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya katılacak.
19 sanıklı davada 4 bin 449 müşteki yer alıyor. "Nitelikli dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" gibi suçlamalarla sanıklar hakkında 83 bin 446 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız