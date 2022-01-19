İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
Yılbaşından bu yana teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 4'e yükseldi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 12:27
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucunda, PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.
Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensubunun 2019'da terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 4'e ulaştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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