Bebeğini boğan futbolcu: Bedel ödemek için 'onu boğdum' ifadesi verdim

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunu boğduğu gerekçesiyle yargılanan futbolcu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cevher Toktaş (35), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın anne ve babası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrar ederek sanığın "altsoya karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık, topluma mal olmuş bir birey olduğunu ve yıllarca profesyonel futbol oynadığını anlattı.

Oğluna yönelik söz konusu eylemi gerçekleştirmesi için "cinnet" gibi herhangi bir durumun oluşması gerektiğini dile getiren sanık, olay günü belli aralıklarla telefon görüşmeleri yaptığını ve hemşireleri aradığını, bu aralamalara bakıldığında eylemi gerçekleştirecek vaktinin olmayacağını iddia etti.

Rahatsızlanan oğlunu bir süre hastaneye götürmediği için vefatından sonra vicdan azabı yaşadığını, bedel ödemek için de onu boğduğuna yönelik emniyete gidip ifade verdiğini ileri süren sanık, oradaki ifadesini kendi beyanlarının ardından polislerin şekillendirdiğini, tutuklanmak için müdahalede bulunmadığını iddia etti.

- "Somut delil yok"

Sanık avukatları, müvekkillerinin eylemi gerçekleştirdiğine dair somut delil bulunmadığını, tedavi sürecinde ilaç verilen çocuğun ise herhangi bir gözleme tabi tutulmadığını ileri sürdü.

Avukatlar, bir alerji uzmanından, çocuğa verilen ilaçlara yönelik görüş alınmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, "En güzel kararı vereceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bu arada. önceki celse sanığa yönelik akıl sağlığı yönünden alınması istenen raporun geldiği, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiği öğrenildi.

- Olay

İki yıl önce Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da forma giyen Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan 2020'de yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

Bir süre sonra odadan çıkan Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemişti. Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirmişti.

Polis merkezine 4 Mayıs 2020'da giden Cevher Toktaş, oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Tutuklanan Toktaş hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.