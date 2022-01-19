Doktoru darbedip hakaret eden sanığa para cezası verildi

Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Velit Ç. ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Sanık Ergör, olay günü kayınvalidesi ve kayınpederine Kovid-19 aşısı yaptırmak için aile sağlığı merkezine gittiklerini belirterek, "Kayınpederimin alzaymır hastası olduğunu ve oturamadığını söyledim. Randevu saatini hatırlattım. Müşteki bana randevu sistemleri ile kendi sistemlerinin farklı olduğunu söyledi ve 'Bekleyeceksiniz kardeşim' dedi. 'Lütfen konuşmalarınıza dikkat edin.' dedim. O esnada müşteki tarafından bir temas oldu. Bende dokunmamasını söyledim." şeklinde savunma yaptı.

Arbedeyi müştekinin başlattığını savunan Ergör, kayınpederi ve kayınvalidesinin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz kaldığı için kendine hakim olamadığını, bu nedenle vurduğunu kaydetti.

Sanık Ergör, doktorlara saygılı olduğunu ve huzurda müştekiden özür dilediğini belirterek, "Pişmanım, baştan söylemiş olduğum şeyi gönülden tekrar ediyorum. Velit Bey'den ve sağlık çalışanlarından özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki Velit Ç. de sanıktan şikayetçi olduğunu, olay günü odasında otururken bir kişinin yüksek sesle hemşireye hakaret ettiğini duyduğunu ve dışarı çıkarak bu kişiyi sakinleştirmeye çalıştığını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık Ergör'ü müştekiye yönelik "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 300 gün adli para cezasına çarptırarak, sanığın eylemini sağlık çalışanına karşı gerçekleştirdiğinden "3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu"na göre cezasını yarı oranda artırarak 450 güne çıkardı.

Sanığın duruşmalarındaki iyi halini dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını 375 adli güne indirerek, günlüğü 30 liradan 11 bin 250 liraya çevirdi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Ergör'ün "hakaret" suçunu işlediğine dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil olmadığından beraatine hükmetti.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Avcılar'da müşteki Velit Ç'nin aile sağlığı merkezinde hekim olarak görev yaptığı, sanık Mehmet Saib Ergör'ün yakınları ile birlikte aşı yaptırmak için 31 Aralık 2021'de müşteki doktorun çalıştığı aile sağlığı merkezine gittiği ve burada aşı uygulama zamanına ilişkin sağlık çalışanları ile tartıştığı kaydedildi.

Sanık Ergör'ün kendisini uyaran müşteki doktora hakaret ederek 'Nasıl sisteminiz var?' dediği, tartışmanın devamında sanığın doktorun üzerine yürüdüğü aktarılan iddianamede, sanığın müştekiye 6 kez baş bölgesine yumruk attığı yer aldı.

İddianamede, sanık Mehmet Saib Ergör'ün "kamu görevlisini kasten yaralama" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.