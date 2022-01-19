Aşı karşıtı şarkıcı, kasten yakalandığı Covid-19'a yenik düştü

Çekya'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden bir şarkıcı aşılandığını gösteren geçiş belgesi almak için kasten yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Folk müzik grubu Asonance'ın 57 yaşındaki solisti Hanka Horka'nın, virüsü oğlu ve eşinden kaptığı ortaya çıktı. Sene sonunda Covid teşhisi konulan sanatçının ayrıca hastalıktan korunmak adına hiçbir önlem almamayı tercih ettiği de belirtildi.

Euronews'teki habere göre sanatçının oğlu Jan Rek, annesinin aşı olmayı reddettiğini söyleyerek, "Bizle normal şekilde yaşamaya karar verdi ve aşı olmak yerine hastalığa yakalanmayı tercih etti" dedi.

Vefatından iki gün önce Hana Horka, sosyal medya hesabından "Hayatta kaldım, oldukça maceralı oldu. Şimdi ise gelsin tiyatrolar, konserler, saunalar ve acilen denize bir yolculuk" mesajını paylaşmıştı.

Çekya'da kültürel ve sportif etkinliklere katılmak ve bar ile restoranlara girebilmek için aşı olunduğunu ya da hastalığın geçirildiğine dair belge sunulması gerekiyor.

Şarkıcının oğlu Rek, annesinin ölümünden bölgenin aşı karşıtı önde gelen isimlerini sorumlu tuttu. Bu kişilerin annesini aşı olmamaya ikna ettiğini ileri süren Rek, "Ellerini kana buladılar" dedi.

"Onun bu fikre kapılmasına kimin neden olduğunu biliyorum" diyen Rek, "Ailesi yerine başkalarına inandığı için üzgünüm" şeklinde konuştu.

Yeni bir Covid dalgasının yaşandığı Çekya'da pazartesi 20 bin kişinin daha Covid-19'a yakalandığı açıklandı