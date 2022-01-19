Mardin'de zincirleme kazada bir kişi öldü
Mardin'de İpekyolu'nun Kızıltepe mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu. 8 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Ocak 2022 12:55
Kar yağışının etkili olduğu Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız