Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri inovatif şekilde yeniden ele alınmalı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, olgunlaşma enstitülerinin etkinliği ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla enstitü müdürleriyle istişare ve değerlendirme toplantısında görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özer'in başkanlık ettiği toplantıya Bakan Yardımcıları Nazif Yılmaz ve Sadri Şensoy ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ile olgunlaşma enstitülerinin müdürleri katıldı.

Toplantıda, olgunlaşma enstitüleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Özer, olgunlaşma enstitülerinin geleneksel yaklaşımları inovatif şekilde yeniden ele alması gerektiğini ifade etti.

- "Olgunlaşma enstitülerinde fikri mülkiyet çalışmaları yapılmasını önemsiyoruz"

Özer, olgunlaşma enstitülerini birer Ar-Ge merkezine dönüştürmek için yeniden yapılandırdıklarını ve altyapılarını güçlendirmek üzere 6 milyon liralık başlangıç destek ödeneğini de enstitülere gönderdiklerini belirterek, buralarda fikri mülkiyet çalışmaları yapılmasını önemsediklerini kaydetti.

Türkiye'de 24 olgunlaşma enstitüsünün bulunduğunu hatırlatan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılı, olgunlaşma enstitülerinin daha çok başarılar elde ettiği ve farklı süreçlerin yaşandığı yeni bir dönem olsun istiyoruz. Klasik kalıplardan çıkarak moderni gelenekselle harmanlayıp yeni ürünler ortaya koyacağız. Bu kapsamda MEB olarak bu süreçte aktif olmaları için olgunlaşma enstitülerimize her türlü katkıyı vereceğiz." dedi.

Özer, geleneksel formların önemli olduğunun, bunun gelecek nesillere aktarımını da önemsediklerinin altını çizerek, "Bu potansiyeli farklı yerlere taşımamız lazım. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüzle ilgili en büyük katkımız bu olacak." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan olgunlaşma enstitüleri, 7 bin 482 ürün için tasarım tescil başvurusunda bulunmuş, 6 bin 830 ürünün tasarım tescili almıştı.