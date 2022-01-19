Boru hattındaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Patlama anının güvenlik kamerası kaydı Patlamanın yaşandığı alan KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Ocak 2022 13:44
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattındaki yangına neden olduğu değerlendirilen elektrik direğinin devrilme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kamera görüntülerine göre, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesinin ardından alevler yükseliyor.
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, BOTAŞ acil müdahale ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü, itfaiye ve güvenlik birimlerince yangına müdahale edilmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız