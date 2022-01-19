Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 14:18
Alınan bilgiye göre, Efendibey Mahallesi Atmaca Sokak'ta oturan İmran (60) ve Mehmet Eroğlu'ndan (64) haber alamayan komşuları, balkon kapısını kırarak eve girdi.
Eroğlu çiftini yerde hareketsiz gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, İmran ve Mehmet Eroğlu'nun sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.
Cesetler, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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