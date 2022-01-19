Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift öldü
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 14:56
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sarıharman köyünde yaşayan yaşlı çiftten haber alamayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, Zahide Yücel (84) ile kocası Mehmet Yücel'in (83) cansız bedenleriyle karşılaştı.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız