Gaziantep Valisi: Mahsur kalan 900 araç var, çalışma sürüyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine, otoyolun Nizip bölümünün tamamen açıldığını söyledi.

Nurdağı tarafında da ulaşımın tek taraflı sağlandığını aktaran Gül, şöyle konuştu:

"1-2 saat içerisinde bölgedeki tüm araçlar gideceği yöne gidebilecek. Yani bekleyen araçların tamamı yoluna gidebilecek. Nurdağı tarafında şu an kalan 900 civarında araç var. Tahliyeleri devam ediyor. Yolun tek şeritli olarak işlemesinde sıkıntı yok. 1-2 saat içerisinde 900 araç da Nurdağı-Gaziantep arasını terk etmiş olacak."

Karla mücadele kapsamında kent genelinde 6 bin personelin görev aldığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Kardan dolayı hastanelere giden olmadı, doğuma giderken kara yakalanan oldu, hastaneye giderken kara yakalanan oldu. Bu anlamda 186 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlar yol kapalı olduğu için hasta olmadılar, hastaneye gitmek isterken kara yakalanan vatandaşlarımız. Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldılar. Biz de tüm ekiplerimizle hastaneye gitmesi gereken vatandaşlarımızı hastaneye ulaştık. Kumanya verilmesi gerekenlere kumanya, yakıtı bitene takviye, konaklama ihtiyacı olanlara otel hizmeti sağladık."

Gül, bugün ve yarın kentte kar yağışı beklenmediğini, don tehlikesinin ise sürdüğünü dile getirerek, "Herkesten ricam, mümkünse trafiğe çıkmayalım. Çıkmamız gerekiyorsa da kar lastiği ve zincir takmayı ihmal etmeyelim." diye konuştu.

TAG Otoyolu'nda kalan vatandaşlara helikopterle yiyecek ulaştırıldı

Dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak, 50 santimetrelik kalınlığa ulaşan kar nedeniyle, TAG Otoyolu'nda ulaşım durdu. Bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürdürülürken, bölgede kalan vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede kumanya desteği sağlamak için harekete geçen Vali Davut Gül başkanlığındaki kriz masası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de destek aldı.

Bu kapsamda Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda kumanya yüklenen helikopterler, TAG Otoyolu'ndaki vatandaşlara yiyecek ulaştırmaya başladı.

Helikopterle kumanya ve içecek getirildiğini gören vatandaşlar da ekiplere alkışlar eşliğinde teşekkür etti.