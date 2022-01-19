Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 32 oldu

Bitlis ve ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

4-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

5-BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

6-ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

7-BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.

8-DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kentte kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini anımsatan Karaloğlu, "Meteorolojinin bu gece çok ciddi bir ayaz ve buzlanma olacağı, sıfırın altında 15 dereceye kadar sıcaklığın düşeceği uyarıları var. Bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla yarın ve cuma günü eğitime 2 gün Diyarbakır'ın tamamında ara veriyoruz." dedi.

Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, "Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.

9-SİNOP

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

10-MALATYA

Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 20 Ocak perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

11-ADIYAMAN

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

12-SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak'ta ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

13-KARAMAN

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

14-TUNCELİ

Tunceli'de olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle il genelindeki okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 20 Ocak perşembe günü tüm okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

15-DÜZCE

Düzce Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

16-AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan 374 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

17-HAKKARİ

Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Valilik kararıyla il merkezi ve ilçelerinde perşembe günü eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

18-GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de buzlanma ve don nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği aktarıldı.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı vurgulanan açıklamada, yoğun buzlanma nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

19-GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Bu nedenle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

20-KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde eğitim öğretimin 20 Ocak perşembe günü de tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kentte yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de okullar tatil edilmişti.

21-GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle 12 ilçedeki tüm okullarda, 4 ilçede ise köy okullarında yarın eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarının da tatil edildiği kaydedildi.

22-NİĞDE

Niğde'de yarın okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumları dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

23-ŞIRNAK

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personellerin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

24-AKSARAY

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

25-MUŞ

Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 20 Ocak Perşembe günü, il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

26-KİLİS

Kilis'te etkili olan kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası don olayı ve buzlanma sonucu ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında, 20 Ocak Perşembe günü, Kilis genelinde eğitime, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezleri dahil bir gün ara verildiği belirtildi.

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması istendi.

27-NEVŞEHİR

Nevşehir'de, olumsuz hava koşullarından dolayı taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkisini yitiren kar yağışının ardından kara yollarında oluşacak buzlanma nedeniyle bazı eğitim alanlarının 20 Ocak'ta tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak'ta taşımalı eğitim, özel eğitim öğrencileri ve rehabilitasyon merkezlerine gelen öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

28-ADANA

Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

29-SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca engeli, kronik hasta ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vali Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun kar yağışının ardından gece oluşabilecek buzlanma sebebiyle eğitimde yaşanabilecek olumsuz hadiselerin önüne geçmek amacıyla, eğiteme verilen aranın yarın da devam etmesi uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

30- BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

31- ÇANKIRI

Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde yarın ve cuma günü, 4 ilçede ise yarın eğitime ara verildi.

Yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkeş'de tüm kademelerde yarın ve cuma günü eğitim yapılmayacak.

Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.

32- ARTVİN

Artvin'de kar dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle, il merkezi ve ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.