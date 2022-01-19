5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve "Beşli Grup" üyeleri olarak anılan Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında rekabeti engelleme veya bozma iddiasıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı tamamlandı.

Toplantı Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı.

Bu firmalara "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan eylemlerde" bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için soruşturma açıldı.

Yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan sözlü savunma toplantısının, internet ve kurum salonlarında izlenmesi onaylanırken Bayerische Motoren Werke AG'nin savunmasının ticari sır içeren kısmı gizli oturumda dinlenecek.

Gizlilik içeren bölümler ise savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek.

Heyet ise söz konusu beşli grubun orijinal parça üreticilerinin, binek minibüsler dahil, binek araç pazarında bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma, ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin rekabet ihlaline yol açıp açmadığını inceliyor.

Karar 3 Şubat'ta açıklanacak

Öte yandan radar hız kontrol (ACC) sistemlerine yönelik anlaşmayla ilgili olarak, Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatler kapsamındaki 8 yıllık sürenin zaman aşımına uğradığı belirtildi.

Üstü açılabilir araçlarda, benzin partikül filtrelerinin (OPF) ve seçici katalitik azaltma (SCR) sistemlerinin bulundurulması kanuna aykırı kabul edildi.

Dosya kapsamındaki diğer iş birlikleri ise kanunun ilgili maddesine aykırılık teşkil etmiyor.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 3 Şubat'ta açıklayacak.

Karar, daha erken alınırsa Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.