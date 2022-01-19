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2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi

İddianamede, okul müdürünün "nüfuz kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama" ve "zincirleme şekilde hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 16:50
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2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde iki öğrenciyi darbettiği ileri sürülen okul müdürü hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık A.K'nin Sahrayıcedit Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun müdürü olarak görev yaptığı anlatıldı.

A.K'nin, 23 Aralık 2021'de odasında oturduğu sırada kapısının birkaç kez okulda öğrenim gören çocuklar tarafından çalındığı, sanığın anlatımına göre de tekmelendiği kaydedilen iddianamede, sanığın sinirle odasından dışarıya çıktığında ise kapı önünde mağdur öğrenciler F.B. ile A.Ş'yi gördüğü aktarıldı.

İddianamede, sanığın bunun üzerine mağdur çocukların kulağından tutmak suretiyle odasına götürdüğü ve burada dövmeye başladığı belirtildi.

Sanık A.K'nin, mağdur F.B'yi duvara yaslayarak havaya kaldırdığı, tokat attığı ve kafasını duvara vurduğu aktarılan iddianamede, diğer mağdur öğrenci A.Ş'yi de boğazından tutarak havaya kaldırdığı, tokat attığı, kafasını duvara vurduğu, ayrıca her 2 öğrenciye yönelik hakaret içeren sözler söylediği ifade edildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre, çocukların hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi tedaviyle iyileşecek şekilde yaralandıklarının belirtildiği kaydedildi.

Okulda yer alan kamera görüntülerinin görevli polis memurlarınca incelendiği ifade edilen iddianamede, görüntü izleme tutanağına göre, sanık okul müdürünün odasının kapısının önceden başka çocuklar tarafından yaramazlık yapılarak birkaç kez çalındığı, müdürün son olarak dışarıya çıktığı, mağdur öğrencileri yakaladığı, kulağından ve boynundan tutarak odasına götürdüğü bilgisi verildi.

İddianamede, mağdur çocukların suç tarihi itibarıyla yaklaşık 9 yaşında olduğu, alınan Adli Tıp Kurumu raporuna göre mağdurların kendilerine yönelik gerçekleştirilen eyleme karşı beden ve ruh bakımından kendilerini savunabilecek durumda olmadıklarının belirtildiği aktarıldı.

- İddianamede nüfuzunu kötüye kullandığı belirtildi

Sanık A.K'nin, bu şekilde görevi nedeniyle sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle, beden ve ruh bakımından kendini savunmayacak durumda olan mağdurlara karşı kasten yaralama eyleminde bulunduğu vurgulanan iddianamede, aynı suç işleme kastıyla hareket ederek mağdurlara hakaret ettiği açıklandı.

İddianamede bu kapsamda, sanık A.K'nin hakkında 2 çocuğa yönelik "nüfuz kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama" ve "zincirleme şekilde hakaret" suçlarından toplamda 1 yıl 3 ay 20 günden, 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli A.K'nin yargılanmasına başlanacak.

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