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Karda 1 kilometre yürüyen sağlıkçılar hamile kadını hastaneye ulaştırdı

Muş'ta 112 ve UMKE ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle Dilimli köyünde doğum sancısı başlayan kadın için kırsal bölgede 1 kilometre yürüyerek hastaneye ulaştırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 16:56
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Karda 1 kilometre yürüyen sağlıkçılar hamile kadını hastaneye ulaştırdı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze 35 kilometre mesafedeki Dilimli köyü yolu ulaşıma kapandı. Köyde doğum sancısı başlayan 36 yaşındaki Özlem Yıldırak için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Durum üzerine bölgeye sevk edilen 112 ve UMKE ekipleri karla kaplı yolları zorlukla aşarak köye ulaştı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca karda yürüyen ekipler, güçlükle hastanın evine ulaşabildi. Hasta kadını evden alan sağlık çalışanları, 1 kilometrelik engebeli yolu geri yürüyerek Özlem Yıldırak'ı ambulansa ulaştırdı. Ekipler, 3 saatlik zorlu çalışmayla hamile kadını ambulansa alarak Muş Devlet Hastanesine götürdü. Özlem Yıldırak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasta kadının eşi Şahin Yıldırak, bölgeye güçlükle ulaşan ekiplere teşekkür ederek, "Eşim gebe olduğu için 112'yi aradım. Yollar kapalı olduğu için sağlıkçılar zorlukla buraya geldi. 112 ve UMKE ekiplerine teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

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