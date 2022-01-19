2021, en sıcak 7 yıldan biri olarak kayıtlara geçti
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2021'in şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 7 yıldan biri olduğunu açıkladı.
WMO'dan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl kaydedilen ortalama küresel sıcaklığın, sanayi dönemi öncesi 1850-1900 yıllarındaki ortalama sıcaklıktan 1,11 santigrat derece daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.
2015'ten bu yana yıllık ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi dönemden en az 1 santigrat derece yüksek olduğu belirtildi.
Açıklamada demeçlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, küresel hava sıcaklığını düşürmesi beklenen La Nina kasırgası nedeniyle 2021'de önceki yıllara kıyasla daha düşük sıcaklık kaydedilmesini beklediklerini, fakat 2021'in beklenenden daha sıcak geçtiğini kaydetti.
Taalas, "Sera gazı artışlarından kaynaklanan uzun vadeli genel ısınma, doğal iklim faktörlerinin neden olduğu küresel ortalama sıcaklıkların da yıldan yıla kaydedilen değişkenlikten çok daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.