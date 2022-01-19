Hasta yakınları reçete tartışması nedeniyle doktoru darbetti
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, bir doktorun, istenen ilaçları reçeteye yazmaması nedeniyle çıkan tartışmada, hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 20:08
İlçede bulunan 3 no'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne, ilaç yazdırmak için aile hekimi Dr. Çağrı Eren'e gelen hasta ve oğlu, reçeteye istedikleri ilaçları yazdıramayınca tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından odasında darbedilen Eren'in yardımına koşan güvenlik görevlileri, olaya müdahale ederek hasta ve yakınlarını dışarı çıkarttı.
Olayın ardından doktor Eren, Tercan Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de doktorun şikayetçi olduğu zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.