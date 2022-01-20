Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin sözleşmeli personel alım ilanlarına sertifika şartlarından dolayı düşük KPSS puanlı adaylar yerleşti!

27 Aralık 2021 tarihli yazımızda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen 19 sözleşmeli personel pozisyonuna kişiye özel sertifika şartları yazıldığını , tüm kadrolarda kazanacak adayların tarif edildiğini gündeme taşımıştık.

Ancak, ilgili üniversite başvuru sürecinde herhangi bir düzeltme yapmamıştır.

Bunun üzerine, açıklanan değerlendirme sonuçları tam da tahmin ettiğimiz gibi olmuş ilgili kadroların hepsine ilan edilen sayı kadar başvuru olmuş ve adayların yerleştirmeleri yapılmıştır.

Tablo üzerinden ilanda aranılan kişiyi tarif eden sertifika şartlarını ve yerleşen bazı adayların KPSS puanlarını sizlere gösterelim: ARANILAN ŞART YERLEŞEN ADAYIN PUANI BAĞLANTI a. Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Bahçe Tarım programından mezun olmuş olmak. b. Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği Kursu Sertifikasına Sahip Olmak c. Kapalı ortam çalışanlarına yönelik biyolojik ve kimyasal güvenlik kursu sertifikasına sahip olmak. d. Kamu Kurumlarında en az beş yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek 60.64080 Yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ. a. Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans programından mezun olmak b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak c. Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına Sahip olmak d. 1.67 cm' den Kısa Olmamak. e. Güvenlik Görevlilerine Yönelik Risk, Kriz ve Afet Yönetim Kursu Sertifikasına Sahip Olmak f. Kamu Kurumlarında alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek g. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 58,13212 Yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ a. Hukuk Müşavirliğinde Veri Girişi, Kayıt Tutma vb. alanlarda çalıştırılmak üzere Adalet Bölümü Ön Lisans Mezunu olmak b. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip Olmak KAPAT [X] c. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak. d. Kamu Kurumlarında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek 63,15604 Yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ. a. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında, Proje Hizmetleri, Veri Girişi, Kayıt Tutma alanlarında çalıştırılmak üzere Mühendislik Programlarından Herhangi birinden mezun olmak b. C# Programlamaya Giriş Sertifikasına Sahip Olmak c. Google Dokümanlar Kullanım Sertifikasına Sahip Olmak d. İleri Ofis Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak (Word, Excel, PowerPoint Vb.) e. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip olmak f. Kamu Kurumlarında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek 63,74237 Yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ Cumhurbaşkanlığı tarafından sözleşmeli personel istihdamında keyfiyetin ve denetimsizliğin getirdiği adaletsizliği engelleyecek yeni düzenlemeler ortaya konmadığı sürece birileri birkaç günde alınan ve geçerliliği de son derece tartışmalı olan şahsa özel sertifikalarla kamuya haksız yere girerken, birileri de emeğiyle atanmak için bunları göre göre mücadelesini sürdürmektedir. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız