Belediye Başkanı Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı rüşvet alırken Bilecik Kaçakçılık ve Organize Suç Örgütü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda Belediye Bakanı Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdağı'nın bina ruhsatı almak isteyen bir şahıstan ruhsat bedeli için 400 bin TL, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon TL bedel belirlenecek olan AVM'nin işlemlerini takip etmek için bir şahıstan 5 milyon TL istediği yönünde ihbarda bulunuldu.

AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı şahısla 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı, para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği öğrenildi.

Yapılan operasyon sonucunda CHP Bilecik Belediye Başkanının başdanışmanı Selçuk Erdağı rüşvet alırken suçüstü yakalandı.