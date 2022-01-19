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Bakan Koca paylaştı: Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de rahatsızlanan bebeğin helikopter ambulansla hastaneye sevk edilme anının görüntülerini paylaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 21:22
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Bakan Koca paylaştı: Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahatsızlanan bir bebeğin helikopter ambulans ile hastaneye sevk edilme anının görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Koca paylaşımında, "Bir bebeğin hastalığı onca insanı bir araya getirdi. Helikopter ambulans otobana indi, Mersin'den sevk edilen hasta için Nurdağı'nda yol artık açıktı. Bebeği kar engeline rağmen Adana Şehir Hastanemize nakleden arkadaşlarım, sağ olun. Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır" ifadelerini kullandı.

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