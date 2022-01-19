Sinop Valiliği'nden 'sokağa çıkmayın' çağrısı
Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 21:30
Yapılan duyuruda, "Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz" denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız