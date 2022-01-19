Rizeli Malik dede karın tadını kar banyosu yaparak çıkardı
Rize'nin Hemşin ilçesinde soğuğa ve yaşına aldırış etmeden yarı çıplak kar banyosu yapan 89 yaşındaki Malik Merdamet gençlere adeta taş çıkarttı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ocak 2022 22:03
İlçenin Akyamaç köyünde yaşayan Malik dede, kar kalınlığı yarım metreye bulan
köyünde üstünü çıkartarak karın içine uzandı. Merdamet "Denize gidemedim deniz
bana geldi. Kar ile banyo ediyorum. Sıhhatim yerinde, sağlığım yerinde, herkese
öneriyorum" diyerek cep telefonu kameralarına açıklamada bulunmayı da ihmal
etmedi.
Malik dedenin sosyal medyadan paylaşılan görüntülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız