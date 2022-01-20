AFAD'dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

Malatya- Çelikhan, Malatya- Pütürge, Arapgir- Divriği, Arapgir- Kemaliye yolları trafiğe kapalı. Malatya- Darende, Malatya- Hekimhan yollarında ise tipi nedeni ile trafikte aksamalar yaşanıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA İÇME SUYU KESİNTİSİ

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapalı. Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde ise tüm köy yolları kapalı. Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunuyor. Andırın ilçesi Köklü Mahallesi'nde, Türkoğlu ilçesinde Şekeroba ve Beyoğlu Mahallerinde içme suyu kesintisi yaşanıyor.

Artvin Borçka- Camili yolu ulaşıma kapalı. İl merkezine bağlı 10 köy yolu, Şavşat ilçesine bağlı 29 köy yolu, Ardanuç ilçesine bağlı 16 köy yolu, Borçka ilçesine bağlı 13 köy yolu, Arhavi ilçesine bağlı 3 köy yolu, Murgul ilçesine bağlı 3 köy yolu, Hopa ilçesine bağlı 3 köy yolu kapalı. Yolların açılması için il özel idaresi ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

DİYARBAKIR'DA KARLA MÜCADELE 1650 PERSONELLE SÜRÜYOR

Diyarbakır genelinde 186 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Lice ilçesi Bingöl yol ayırımında 11 TIR ve 22 vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalanlar Lice Öğretmen Evi'ne konaklamaları için sevk edildi. Diyarbakır genelinde 689 köy yolu şu an için ulaşıma kapalı, yol açma çalışmaları ise devam ediyor. Siverek yolu Karacadağ girişi mevkiinde 1 minibüs 12 vatandaş mahsur kalırken vatandaşlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edildi. Diyarbakır- Bingöl yolunda mahsur kalan 200 kişiye Türk Kızılay ve AFAD personelince kumanya dağıtıldı. Bağlar ilçesi Develi köyünde 1 TIR ve 1 aile mahsur kaldı, vatandaşlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edildi. Diyarbakır eski Bismil yolu üzerinde 10 araç mahsur kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edildi. Hani ilçesi Diyarbakır istikameti Karaçalı mevkiinde 10 araç mahsur kaldı. Vatandaşlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale ediliyor. Siverek yolu Karacadağ girişi mevkiinde 1 minibüs 12 vatandaş mahsur kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edildi. Diyarbakır'daki karla mücadele çalışmaları, AFAD, emniyet, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, jandarma, ilçe belediyelerinden toplam 1650 personel ve 328 araç ile yürütülüyor. Ergani ilçesi Kortaş köyü mevkiinde bir minibüsün yan yatması sonucu 30 kişi mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma aracı, 8x8 amfibik araç ve ekipler yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BİNGÖL'DE 46 KİŞİNİN KONAKLAMA İHTİYACI KARŞILANDI

Bingöl genelinde 281 köy yolu kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 79 ihbar geldi. 79 ihbarın 70'i araçla mahsur kalma, 9'u kapalı yol nedeni ile ulaşılamayan hasta ihbarı olduğu öğrenildi. Bingöl- Elazığ, Bingöl- Muş güzergahları üzerinde yoğun kar yağışının devam ettiği trafik akışının güçlükle sağlandığı bildirildi. Devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Genç- Diyarbakır yolu üzerindeki Tapantepe mevkiinde yol trafiğe tamamen kapandı. Kış tedbirlerine uymadan yola çıkan toplamda 30 TIR, anayol kenarlarında güvenli bölgede bekletiliyor. Bölgeye kumanya yardımı için AFAD ve Kızılay ekipleri gönderildi. Diyarbakır yolunda 100 kişiye, Elazığ yolunda bekleyen 25 kişiye ve Muş yolunda bekleyen 20 kişiye Kızılay ve AFAD ekiplerince kumanya sevk edildi. 46 vatandaşın konaklama ihtiyacı karşılandı.

OSMANİYE'DE 360 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Osmaniye genelinde etkili olan aşırı kar yağışı sonucunda 112 çağrı merkezine 29 ihbar geldi. Adana- Osmaniye- Gaziantep otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı kesimleri yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayollarında mahsur kalan vatandaşdan 360 kişi tahliye edilerek öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Mahsur kalan vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya, akaryakıt ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Türk Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. İlçeye bağlı diğer köy yollarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için iş makinaları eşliğinde İlçe Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Akyazı, Geyve, Hendek, Kocaali, Pamukova ve Taraklı İlçelerinde toplam 67 mahallede kapalı yol açma çalışmaları da sürüyor.

HATAY'DA SU BASKINLARI

Hatay'da da etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuzluklar yaşanmıştır. Çalışmalar; AFAD, Karayolları Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, jandarma, emniyet, Sağlık Bakanlığı ve STK'lardan toplam 310 personel ve 106 araç ile sürdürülüyor. Antakya ilçesinde 8 meskende meydana gelen su baskınlarına müdahale edildi. Hassa- Kırıkhan, Samandağ- Batıayaz Mahallesi arası yollar ulaşıma açıldı. Hassa ilçesinde ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanların barındırılması için 7 adet çadır sevk edildi. Altınözü- Yayladağı arası yol ile Belen ilçesi Kıcı mevkii yolu trafiğe açıldı.

MARDİN'DE KAZA NEDENİYLE 3 ÖLÜ 19 YARALI

Mardin'de ise aşırı yağışlar nedeniyle, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağ, Savur ve Yeşilli ilçelerinde toplam 418 köy yolu ulaşıma kapalı. Yeşilli- Ömerli arasında yer alan Hop geçidinde mahsur kalan 150 araçtaki vatandaşlar için Kızılay ve AFAD ekiplerinde kumanya dağıtımı devam ediyor. Gercüş- Mardin istikametinde mahsur kalan 210 kişi AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından yurtlara yerleştirildi. Nusaybin Eymirli köyü civarı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı. 6 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. 4 kişinin tedavisine hastanelerde devam ediliyor.

ZİNCİRSİZ TIR'LARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Düzce'de aşırı yağışlar nedeniyle Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde toplam 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede AFAD, il özel idaresi, belediye, Karayolları, jandarma, emniyet ve Kızılay'dan toplam 713 personel ve 202 araç çalışmaları sürdürüyor. 20 yerleşim yerine enerji verilemiyor ve yolların kapalı olması nedeniyle müdahale çalışmalarında aksamalar yaşanıyor. Samandere köyü ile Sinekli yaylası arasında mahsur kalan 2 kişi bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İstanbul- Ankara yolunun Bolu kesiminin açıldığı bilgisi üzerine, Düzce'de bekletilen araçlar kontrollü olarak Ankara yönüne gönderilmeye başlandı. Zincirsiz TIR'ların Bolu Dağı'ndan geçişine izin verilmiyor. Türk Kızılay ekipleri 150 kilometre boyunca yol kenarındaki araçlara yiyecek ve sıcak ikram dağıtımı yapıyor. 350 KİŞİNİN GÜVENLİ BÖLGEYE NAKLİ SAĞLANDI Van Edremit- Gevaş ve Gürpınar ilçelerine ulaşımı sağlayan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. 190 araçta mahsur kalan 350 kişinin güvenli bölgelere nakilleri sağlandı. Bu kişilere kumanya yardımı yapıldı. Gevaş ilçesi istikametinde olan yol, tek şeritli olarak trafiğe açıldı. Gevaş ve Gürpınar ilçeleri arasında olan iki kavşak arası, tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kızıltaş- Çatak yolu tipi ve çığ tehlikesine karşı güvenlik nedeniyle kapatıldı. Gevaş Balaban Mahallesi'nde mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, jandarmanın güvenlik noktasına alındı. 23 vatandaşın konaklama ihtiyacı karşılandı. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız