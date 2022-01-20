AFAD'dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
İran, Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
İran, Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
Belediye Başkanı Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Belediye Başkanı Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Erdoğan: Türkiye'yi çift paralı ülke olmaktan çıkaracağız
Erdoğan: Türkiye'yi çift paralı ülke olmaktan çıkaracağız
Sinop Belediyesi'nden memura yüzde 46 zam
Sinop Belediyesi'nden memura yüzde 46 zam
Vaka sayıları 72 bini geçti
Vaka sayıları 72 bini geçti
Benzine 46 kuruş zam geldi
Benzine 46 kuruş zam geldi
TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı
TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Muammer Topal seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Muammer Topal seçildi
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Bu seferki kuvvetli olacak, 4-5 gün sürecek
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Bu seferki kuvvetli olacak, 4-5 gün sürecek
Doğalgaz bitti, ilçede ısınma problemi yaşanıyor
Doğalgaz bitti, ilçede ısınma problemi yaşanıyor
2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi
2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'
5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam müjdesi
Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam müjdesi
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri inovatif şekilde yeniden ele alınmalı
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri inovatif şekilde yeniden ele alınmalı
BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı
BİLSEM öğertmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı
Akkuyu Nükleer tesisleri 9 şiddetindeki depreme dayanıklı planlandı
Akkuyu Nükleer tesisleri 9 şiddetindeki depreme dayanıklı planlandı
Flash TV'nin kurucusu koronavirüse yenildi
Flash TV'nin kurucusu koronavirüse yenildi
İkinci el araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor
İkinci el araçlarda 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor
Asgari ücretlilere müjde gibi karar! Maaşa hacze son
Asgari ücretlilere müjde gibi karar! Maaşa hacze son
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Gaziantep Valisi kurtarma çalışmalarının bilançosunu açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

AFAD'dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde kar ve yağmur nedeniyle yaşanan gelişmelere ilişkin son bilgileri paylaştı. Pek çok yerde mahsur kalan vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılanırken, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Ocak 2022 03:02
Yazdır
AFAD'dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 112 Acil Servis, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor.

Bolu genelinde etkili olan aşırı kar yağışı sonucu il genelinde 252 köy yolu kapanırken yolların açılması için çalışmalar devam ediyor. Anadolu otobanı, (İstanbul- Ankara) D-100 karayolu her iki yönde de kontrollü olarak trafiğe açıldı.

MAHSUR KALAN HAMİLE VATANDAŞ KURTARILDI

Gaziantep'te aşırı kar yağışı sonucunda kapanan Nizip karayolu trafiğe açıldı. Nurdağı otoyolunda, Nurdağı- Osmaniye yönünde trafiğe kapalı olan bölge kısmen trafiğe açıldı; ancak meydana gelen bir kaza sonucu ulaşım tekrar kapandı. Nurdağı- Gaziantep yönünde yol açma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'den ve Hatay'dan 1'er amfibik araç olmak üzere 2 araç ve 3 personel Gaziantep'te görevlendirildi. Nurdağı- Adana yolunun bir şeridi ulaşıma açıldı. Şahinbey ilçesinde hamile bir vatandaş mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevki sağlandı. İslahiye yolunda yolda mahsur kalan ambulanstaki hasta vatandaş 8x8 ambifik araç ile hastaneye sevk edildi. Yavuzeli- Araban, Narlı- Nurdağı yolları trafiğe açıldı. Nurdağı bölgesinde mahsur kalan araçlara destek vermek üzere Hatay Valiliği'nce yakıt ikmali sağlandı. Nurdağı- Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlar için Türk Kızılay ile eşgüdüm halinde jandarmaya ait helikopter aracılığıyla kumanya dağıtımı yapıldı.

Malatya- Çelikhan, Malatya- Pütürge, Arapgir- Divriği, Arapgir- Kemaliye yolları trafiğe kapalı. Malatya- Darende, Malatya- Hekimhan yollarında ise tipi nedeni ile trafikte aksamalar yaşanıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA İÇME SUYU KESİNTİSİ

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapalı. Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde ise tüm köy yolları kapalı. Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunuyor. Andırın ilçesi Köklü Mahallesi'nde, Türkoğlu ilçesinde Şekeroba ve Beyoğlu Mahallerinde içme suyu kesintisi yaşanıyor.

Artvin Borçka- Camili yolu ulaşıma kapalı. İl merkezine bağlı 10 köy yolu, Şavşat ilçesine bağlı 29 köy yolu, Ardanuç ilçesine bağlı 16 köy yolu, Borçka ilçesine bağlı 13 köy yolu, Arhavi ilçesine bağlı 3 köy yolu, Murgul ilçesine bağlı 3 köy yolu, Hopa ilçesine bağlı 3 köy yolu kapalı. Yolların açılması için il özel idaresi ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

DİYARBAKIR'DA KARLA MÜCADELE 1650 PERSONELLE SÜRÜYOR

Diyarbakır genelinde 186 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Lice ilçesi Bingöl yol ayırımında 11 TIR ve 22 vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalanlar Lice Öğretmen Evi'ne konaklamaları için sevk edildi. Diyarbakır genelinde 689 köy yolu şu an için ulaşıma kapalı, yol açma çalışmaları ise devam ediyor. Siverek yolu Karacadağ girişi mevkiinde 1 minibüs 12 vatandaş mahsur kalırken vatandaşlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edildi. Diyarbakır- Bingöl yolunda mahsur kalan 200 kişiye Türk Kızılay ve AFAD personelince kumanya dağıtıldı. Bağlar ilçesi Develi köyünde 1 TIR ve 1 aile mahsur kaldı, vatandaşlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edildi. Diyarbakır eski Bismil yolu üzerinde 10 araç mahsur kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edildi. Hani ilçesi Diyarbakır istikameti Karaçalı mevkiinde 10 araç mahsur kaldı. Vatandaşlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale ediliyor. Siverek yolu Karacadağ girişi mevkiinde 1 minibüs 12 vatandaş mahsur kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevli ekiplerce müdahale edildi. Diyarbakır'daki karla mücadele çalışmaları, AFAD, emniyet, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, jandarma, ilçe belediyelerinden toplam 1650 personel ve 328 araç ile yürütülüyor. Ergani ilçesi Kortaş köyü mevkiinde bir minibüsün yan yatması sonucu 30 kişi mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma aracı, 8x8 amfibik araç ve ekipler yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BİNGÖL'DE 46 KİŞİNİN KONAKLAMA İHTİYACI KARŞILANDI

Bingöl genelinde 281 köy yolu kapandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 79 ihbar geldi. 79 ihbarın 70'i araçla mahsur kalma, 9'u kapalı yol nedeni ile ulaşılamayan hasta ihbarı olduğu öğrenildi. Bingöl- Elazığ, Bingöl- Muş güzergahları üzerinde yoğun kar yağışının devam ettiği trafik akışının güçlükle sağlandığı bildirildi. Devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Genç- Diyarbakır yolu üzerindeki Tapantepe mevkiinde yol trafiğe tamamen kapandı. Kış tedbirlerine uymadan yola çıkan toplamda 30 TIR, anayol kenarlarında güvenli bölgede bekletiliyor. Bölgeye kumanya yardımı için AFAD ve Kızılay ekipleri gönderildi. Diyarbakır yolunda 100 kişiye, Elazığ yolunda bekleyen 25 kişiye ve Muş yolunda bekleyen 20 kişiye Kızılay ve AFAD ekiplerince kumanya sevk edildi. 46 vatandaşın konaklama ihtiyacı karşılandı.

OSMANİYE'DE 360 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Osmaniye genelinde etkili olan aşırı kar yağışı sonucunda 112 çağrı merkezine 29 ihbar geldi. Adana- Osmaniye- Gaziantep otoyolu ve D400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı kesimleri yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayollarında mahsur kalan vatandaşdan 360 kişi tahliye edilerek öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Mahsur kalan vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya, akaryakıt ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Türk Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyünde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. İlçeye bağlı diğer köy yollarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için iş makinaları eşliğinde İlçe Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Akyazı, Geyve, Hendek, Kocaali, Pamukova ve Taraklı İlçelerinde toplam 67 mahallede kapalı yol açma çalışmaları da sürüyor.

HATAY'DA SU BASKINLARI

Hatay'da da etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuzluklar yaşanmıştır. Çalışmalar; AFAD, Karayolları Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, jandarma, emniyet, Sağlık Bakanlığı ve STK'lardan toplam 310 personel ve 106 araç ile sürdürülüyor. Antakya ilçesinde 8 meskende meydana gelen su baskınlarına müdahale edildi. Hassa- Kırıkhan, Samandağ- Batıayaz Mahallesi arası yollar ulaşıma açıldı. Hassa ilçesinde ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanların barındırılması için 7 adet çadır sevk edildi. Altınözü- Yayladağı arası yol ile Belen ilçesi Kıcı mevkii yolu trafiğe açıldı.

MARDİN'DE KAZA NEDENİYLE 3 ÖLÜ 19 YARALI

Mardin'de ise aşırı yağışlar nedeniyle, Artuklu, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağ, Savur ve Yeşilli ilçelerinde toplam 418 köy yolu ulaşıma kapalı. Yeşilli- Ömerli arasında yer alan Hop geçidinde mahsur kalan 150 araçtaki vatandaşlar için Kızılay ve AFAD ekiplerinde kumanya dağıtımı devam ediyor. Gercüş- Mardin istikametinde mahsur kalan 210 kişi AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından yurtlara yerleştirildi. Nusaybin Eymirli köyü civarı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı. 6 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. 4 kişinin tedavisine hastanelerde devam ediliyor.

ZİNCİRSİZ TIR'LARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Düzce'de aşırı yağışlar nedeniyle Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde toplam 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede AFAD, il özel idaresi, belediye, Karayolları, jandarma, emniyet ve Kızılay'dan toplam 713 personel ve 202 araç çalışmaları sürdürüyor. 20 yerleşim yerine enerji verilemiyor ve yolların kapalı olması nedeniyle müdahale çalışmalarında aksamalar yaşanıyor. Samandere köyü ile Sinekli yaylası arasında mahsur kalan 2 kişi bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İstanbul- Ankara yolunun Bolu kesiminin açıldığı bilgisi üzerine, Düzce'de bekletilen araçlar kontrollü olarak Ankara yönüne gönderilmeye başlandı. Zincirsiz TIR'ların Bolu Dağı'ndan geçişine izin verilmiyor. Türk Kızılay ekipleri 150 kilometre boyunca yol kenarındaki araçlara yiyecek ve sıcak ikram dağıtımı yapıyor.

350 KİŞİNİN GÜVENLİ BÖLGEYE NAKLİ SAĞLANDI

Van Edremit- Gevaş ve Gürpınar ilçelerine ulaşımı sağlayan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. 190 araçta mahsur kalan 350 kişinin güvenli bölgelere nakilleri sağlandı. Bu kişilere kumanya yardımı yapıldı. Gevaş ilçesi istikametinde olan yol, tek şeritli olarak trafiğe açıldı. Gevaş ve Gürpınar ilçeleri arasında olan iki kavşak arası, tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kızıltaş- Çatak yolu tipi ve çığ tehlikesine karşı güvenlik nedeniyle kapatıldı. Gevaş Balaban Mahallesi'nde mahsur kalan yaklaşık 100 kişi, jandarmanın güvenlik noktasına alındı. 23 vatandaşın konaklama ihtiyacı karşılandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Şırnak Valisi Pehlivan: 70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor
Şırnak Valisi Pehlivan: 70 iş makinesi ve 200 personel ile 7/24 karla mücadele devam ediyor
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
Bakan Koca paylaştı: Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır
Bakan Koca paylaştı: Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır
Vaka sayıları 72 bini geçti
Vaka sayıları 72 bini geçti
Kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyecek
Kış lastiği veya zinciri olmayan araçların Bolu'dan geçişine izin verilmeyecek
Havalimanı personelini taşıyan minibüs devrildi, 5 kişi yaralandı
Havalimanı personelini taşıyan minibüs devrildi, 5 kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!

Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı

MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine dair iki yeni görüş yazısı yayımladı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?

Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmenlere başarı belgesi verileceğini belirtmişti. Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, cuma günü yeni bir soğuk yağışlı sistemin Balkanlar üzerinden yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkili olacağını söyledi. Yağan, mevcut kar yağışının yarın biraz daha doğuya kayarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerini etkileyeceğini ifade etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de

Yeni Nissan Qashqai Türkiye'de

Bugüne kadar dünyada 5 milyon, Türkiye'de 155 binden fazla satış adedine ulaşan Nissan Qashqai'nin üçüncü nesli Türkiye'de satışa sunuldu.