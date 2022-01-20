Dokunulmazlık gitse de maaş almaya devam
Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargılama süreci başlayacak. Bunun sonucunda bir yıl ve üstü hapis cezası alırsa milletvekilliği de düşecek. Yargılama sonuçlanıncaya kadar milletvekilliği statüsü devam edecek HDP'li Güzel sahip olduğu tüm haklardan yararlanmayı sürdürecek.
PKK'lı terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için hızlandırılmış bir takvim hazırlandı.
TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu bugün toplanarak, Güzel'le ilgili iki ayrı dokunulmazlık dosyasını görüşecek. Güzel'le ilgili dosyalarda terör örgütü üyeliği suçlaması yer alıyor. Bugün yapılacak toplantıda, Güzel'le ilgili dosyayı incelemek üzere her siyasi partinin temsilcisinin bulunacağı bir Hazırlık Komisyonu kurulacak. Meclis İçtüzüğüne göre Hazırlık Komisyonunun, kurulduğu andan itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyerek raporunu hazırlaması gerekiyor. HDP'li Güzel bu süre içinde komisyonda yazılı veya sözlü savunma yapabilecek. Hazırlık Komisyonunun raporu daha sonra, Anayasa-Adalet Komisyonunda görüşülecek. Buradaki sürecin de bir ay içinde tamamlanması gerekiyor. Hazırlık Komisyonu ve Karma Komisyon çalışmalarının toplamda iki ay içinde tamamlanması ve Güzel'le ilgili dosyanın Meclis Genel Kurul'a indirilmesi zorunluluğu bulunuyor.
TAKVİM KISALTILACAK
AK Parti kurmayları, iki aylık takvimin kısaltılacağını ve Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin komisyon raporunun en kısa sürede Meclis Genel Kurulunda görüşüleceğini dile getiriyor. Genel Kurulda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı olan 151 milletvekilinin kabul oyu vermesi yeterli oluyor ve Güzel'in dokunulmazlığın kaldırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.