Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı

Mehmet Remzi Bey'in naaşının FETÖ'cülere ait bir cami bahçesine götürülmesi "ikinci esaret" olarak yorumlanıyordu.

Güney Afrika'da görevi başında İngilizler tarafından esir alınıp 1916'da vefat eden Osmanlı diplomatı Mehmet Remzi Bey'in naaşı, 100 yıl boyuncu metfun olduğu Johannesburg merkezindeki "asıl" mezar yerine geri defnedildi.

Birinci Dünya Savaşı'nda, dönemin Britanya İmparatorluğu'nca "diplomatik dokunulmazlık" kuralı hiçe sayılarak esir edilip, 1916'da Johannesburg'da hayatını kaybeden Osmanlı diplomatıMehmet Remzi Bey'in naaşı, FETÖ'cüler tarafından 2011'de Johannesburg'daki mezarından yasa dışı şekilde alınarak, örgüte ait bir caminin bahçesine defnedilmişti.

Mehmet Remzi Bey'in torunu Helene Remzi Bey Mayıs 2021'deki açıklamasında, dedesinin mezarını ziyaret etmek için bir örgütle muhatap olmak zorunda kaldığından şikayet etmişti.

11 YIL SONRA KENDİ MEZARINDA Pretorya Yüksek Mahkemesi, 11 yıl önce FETÖ iltisaklı kişilerce Güney Afrika makamlarına sahte belgeler sunularak çalınan naaşın eski mezar yerine taşınması kararı aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından şehit diplomatın naaşı, önceki gün düzenlenen cenaze töreniyle Braamfontein Mezarlığı'nın Müslüman bölümündeki eski yerinde toprağa verildi. Cenaze törenine Büyükelçi Ayşegül Kandaş ile büyükelçilik görevlileri, Mehmet Remzi Bey'in torunu Mignon Juliette Gatcke, Türk kurumların ve Güney Afrikalı Müslüman kuruluşların temsilcileri katıldı. Büyükelçi Kandaş, 4 yıllık hukuk mücadelesinin ardından alınan sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İngilizler zehirledi 1869'da İstanbul'da doğan Mehmet Remzi Bey Bulgaristan, Kırım, İran, Gürcistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerde Osmanlı diplomatik misyonlarında görev aldı. Mehmet Remzi Bey, 1914-1916 döneminde Johannesburg Başkonsolosluğu görevi sırasında Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İngiliz yönetimince uluslararası hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı. Tarihçilerin araştırmalarına göre Mehmet Remzi Bey ya İngilizler tarafından esaret altındayken zehirlenerek şehit edildi ya da burada bozulan sağlık durumu nedeniyle serbest kaldıktan kısa süre sonra vefat etti. Dönemin İngiliz yönetimi savaşı gerekçe göstererek Mehmet Remzi Bey'in cenazesinin memleketine nakledilmesine izin vermeyince, merhum, Güney Afrikalı Müslümanlar tarafından şimdiki mezar yerine defnedilmişti. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız