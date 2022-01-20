Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, profilinde 'CEO of El Salvador' yazan Twitter hesabından spor kıyafetleriyle bir çocukla fotoğrafını yayınladı. Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, geçtiğimiz aylarda da sosyal medya hesabı Twitter profil tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör" yazmıştı.