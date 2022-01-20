Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı

Bu yıl başı itibarıyla okul servisi ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), fiyat tarifesini 0-1 kilometre için 396 TL olarak belirledi. Fakat birçok özel okulda servis ücretleri bu rakamın çok üzerine çıktı.

Devlet okulunda ortalama yıllık 4 bin lira olan servis ücreti, bazı özel okullarda 15 bin liranın üzerinde olduğu görüldü. Vatandaşlar, şoförlerin kendi kafasına göre fiyat belirlemesine tepki gösterdi. Çoğu veli, yaşanan artıştan dolayı çocuklarını okula kendileri götürüp getirmeye başladı.

WHATSAPP MESAJI BİLE ÜCRETLİ

İki çocuğunu İstanbul Bahçeşehir'deki özel bir koleje yollayan Arzu Yılmaz, bu işin artık fırsatçılığa dönüştüğünü söyledi. Yılmaz "Dört kilometrelik mesafe için geçen sene 12 bin TL ödüyordum, bu yıl 18 bin TL'ye yükselttiler. Bunun dışında serviste 'araç takip sistemi' olması ve hostesin velilere WhatsApp bilgilendirme mesajı yollaması için ekstra ücret talep ettiler. Bu hizmetler zaten servisin içinde olması gerekirken bize bunu mecburi tuttular. Gereken şikayetleri yapacağımızı söylediğimizde ise 'İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Bizler okullarla yıllık anlaşmalar yapıyoruz. Bir öğrenci için bu anlaşmalar iptal edilemez' cevabı aldık. Hepsini kabul etmek zorunda kaldık" dedi.