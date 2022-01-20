TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Son Osmanlı FETÖ'den kurtarıldı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Yola çıkacaklar dikkat! EGM'den kış lastiği uyarısı
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Kar nedeniyle eğitime ara verilen il sayısı 42 oldu
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı anı kamerada
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı
İran, Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
İran, Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
Belediye Başkanı Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Belediye Başkanı Danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Memura ek zam teklifi Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı
Erdoğan: Türkiye'yi çift paralı ülke olmaktan çıkaracağız
Erdoğan: Türkiye'yi çift paralı ülke olmaktan çıkaracağız
Sinop Belediyesi'nden memura yüzde 46 zam
Sinop Belediyesi'nden memura yüzde 46 zam
Vaka sayıları 72 bini geçti
Vaka sayıları 72 bini geçti
Benzine 46 kuruş zam geldi
Benzine 46 kuruş zam geldi
TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı
TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde başladı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Muammer Topal seçildi
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Muammer Topal seçildi
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Bu seferki kuvvetli olacak, 4-5 gün sürecek
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Bu seferki kuvvetli olacak, 4-5 gün sürecek
Doğalgaz bitti, ilçede ısınma problemi yaşanıyor
Doğalgaz bitti, ilçede ısınma problemi yaşanıyor
2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi
2 öğrenciyi darbettiği öne sürülen okul müdürüne hapis istemi
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Bir uyarı da AFAD'dan: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alacak
5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'
5 büyük otomobil firmasına 'rekabet soruşturması'
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Kasaplar: Fiyatlara gelen zammı henüz uygulamıyoruz
Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam müjdesi
Erdoğan'dan muhtar maaşlarına zam müjdesi
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
'Minik Asiye' yakında taburcu edilecek
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
'Fiyatlar yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmasın!'
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri inovatif şekilde yeniden ele alınmalı
Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri inovatif şekilde yeniden ele alınmalı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı

Bazı özel okul servislerinde uygulanan fahiş fiyat vatandaşı çileden çıkardı. Normal ücretin iki katı tarife uygulayan şoförler yüzünden veliler, çocuklarını okula götürüp getirmeye başladı.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 20 Ocak 2022 07:41
Yazdır
Okul parasına servis ücreti: Veliler peş peşe gelen zamlardan bıktı

Bu yıl başı itibarıyla okul servisi ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), fiyat tarifesini 0-1 kilometre için 396 TL olarak belirledi. Fakat birçok özel okulda servis ücretleri bu rakamın çok üzerine çıktı.

Devlet okulunda ortalama yıllık 4 bin lira olan servis ücreti, bazı özel okullarda 15 bin liranın üzerinde olduğu görüldü. Vatandaşlar, şoförlerin kendi kafasına göre fiyat belirlemesine tepki gösterdi. Çoğu veli, yaşanan artıştan dolayı çocuklarını okula kendileri götürüp getirmeye başladı.

WHATSAPP MESAJI BİLE ÜCRETLİ

İki çocuğunu İstanbul Bahçeşehir'deki özel bir koleje yollayan Arzu Yılmaz, bu işin artık fırsatçılığa dönüştüğünü söyledi. Yılmaz "Dört kilometrelik mesafe için geçen sene 12 bin TL ödüyordum, bu yıl 18 bin TL'ye yükselttiler. Bunun dışında serviste 'araç takip sistemi' olması ve hostesin velilere WhatsApp bilgilendirme mesajı yollaması için ekstra ücret talep ettiler. Bu hizmetler zaten servisin içinde olması gerekirken bize bunu mecburi tuttular. Gereken şikayetleri yapacağımızı söylediğimizde ise 'İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Bizler okullarla yıllık anlaşmalar yapıyoruz. Bir öğrenci için bu anlaşmalar iptal edilemez' cevabı aldık. Hepsini kabul etmek zorunda kaldık" dedi.

BİR KOLTUKTA İKİ ÇOCUK

Şoförlerin, servis ücretinin yanı sıra ekstra şeyler için de para talep ettiği belirtildi. Bu konuda sosyal medyada oldukça şikayet var: Bir okul servisi, 'öğrencilerin güvenliği' adı altında arabasına yaptırdığı bakımın ücretini istedi. Bazıları da 'yeni ve lüks araba' gerekçesiyle fazladan para aldı. İddialar arasında daha çok para kazanmak için servislere fazla öğrenci alındığı, bir koltukta iki çocuğun taşındığı da yer aldı.

"İŞİNİ HAKKIYLA YAPAN ZAN ALTINDA BIRAKILIYOR"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, yaşanan bu kriz ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

Devlet okullarına bağlı servisçilerin asla belirlenen fiyatın dışında hizmet vermediğini söyleyen Öztürk "Açıkçası özel okul servisleri velileri kazıklıyor ama bizler de zan altında kalıyoruz. Özel okullardaki servisçiler 'Nasıl olsa özelde okutuyorlar, gelirleri iyidir' mantığıyla bakıyor. Veli de mecburen bu fiyatları kabul ediyor. Buna bir düzenleme getirilmeli" dedi.

Başkan Öztürk, yüzde 27'lik zammın kendilerine yetmediğini de belirterek "Devlet okullarında çalışan servis şoförleri zor geçiniyor. Akaryakıt fiyatları iki katına çıktı. 500 bin lira arabaya yatırım yapıyoruz, akaryakıt masrafı, bakımı, sigortası derken gelir, gideri karşılamıyor" ifadelerini kullandı.

Bir servis şoförü ise "Akaryakıt ücretinin yükselmesi maliyetlerimizi artırdı. Velilere fiyat verdiğimizde mazotun litre fiyatı 7 TL civarındaydı, şimdi 14 TL'yi aştı. Buna rağmen bizler taşıma ücretlerine belirlenen yüzde 27 oranında zam yaptık. Ardından bazı veliler çocuklarını servisten aldı. Okullar açıldığında servisimde 16 öğrenci vardı, şimdi 10'a düştü. Maalesef bazı arkadaşlarımız işine ara verme riskiyle karşı karşıya" diye konuştu.

Kaan ZENGİNLİ

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
TÜİK Başkanı: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum
e-ticarette hızlı teslimatın yükselişi devam ediyor
e-ticarette hızlı teslimatın yükselişi devam ediyor
Merkez Bankası faiz kararı öncesi bilmeniz gerekenler
Merkez Bankası faiz kararı öncesi bilmeniz gerekenler
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Dokunulmazlık gitse de maaş almaya devam
Dokunulmazlık gitse de maaş almaya devam

Bu Habere Tepkiniz

Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!

Sertifika şartından dolayı 60 KPSS puanlı adaylar kazandı!
MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı

MEB'den ek derslere dair iki yeni görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı ek ders ödemelerine dair iki yeni görüş yazısı yayımladı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?

Başarı Belgesi nedir, maddi bir katkısı var mıdır?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm öğretmenlere başarı belgesi verileceğini belirtmişti. Peki Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar, maddi bir katkısı var mıdır?
Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Kadroya geçirilen sözleşmelilerin eş durumu naklinde son nokta konuldu

Sözleşmeli personelin naklinde son noktayı Danıştay koydu! 5 yıldan önce yapılamaz
Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

Facebook'ta 'terör paylaşımları' yapan öğretmene ret

AYM: Öğretmenin sosyal medya üzerinden yaptığı terör örgütüne yönelik paylaşımlar ifade özgürlüğüne girmez
Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Tayin mağduru üniversite personeline yargıdan örnek karar!

Üniversite personelinin ailesinin sağlık mazeretlerinden dolayı muvafakat verilmemesine yönelik işlemin yürütmesi durduruldu!
Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi araştırma görevlisi alımında hata yapıyor!

Selçuk Üniversitesi, aday araştırma üniversitesi statüsünden çıkartılmasına rağmen öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında sözlü sınavlara on kişi yerine üç kişi çağırdı!
Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Üç başlıkta kamu görevlerine girişte yaygınlaşan adaletsizlik algısı ve sonuçları

Okuyucularımızdan bize iletilen sorular çerçevesinde kamu görevlerinde yaşanan sorunları üç başlıkta açıklamaya çalışacağız.
Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Ortaöğrenim kurumlarındaki rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri için Danıştay son noktayı koydu

Danıştay İDDK, eğitim-öğretim hizmetine ara verilen dönemde (ders yılı dışında) yapmış oldukları çalışmalar karşılığında ayrıca ek ders ücretinden faydalandırılmamaları yönündeki dava konusu düzenlemede idarelerin açık takdir hatasının bulunmadığı yönündeki mahkeme kararını onadı.
Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Memurun malul aylığında iki kanunda iki farklı uygulama!

Malulen emekli olan memurlarla ilgili 5510 sayılı kanun ayrıntısı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, cuma günü yeni bir soğuk yağışlı sistemin Balkanlar üzerinden yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkili olacağını söyledi. Yağan, mevcut kar yağışının yarın biraz daha doğuya kayarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerini etkileyeceğini ifade etti.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor

Meteoroloji'den uyarı! Asıl kar o gün geliyor

TÜRKİYE çok daha etkili olacak yeni bir kar yağışının etkisine giriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Kayseri başta olmak üzere tüm illeri yoğun kar yağışı vuracak. Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahminine göre asıl kar yağışı 22 Ocak 2022 cumartesi günü bastıracak. Pazar günü 4 il hariç tüm Türkiye kar yağışının etkisinde olacak.