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Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Sebep Sonuç' programında önemli açıklamalarda bulundu. "Engelleniyoruz" algısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevap veren Numan Kurtulmuş, "İBB Başkanı polemik yerine 16 milyonu düşünsün. İstanbul'a hizmet için bir dakikasını boşa geçirmesin. İBB Başkanı Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir." ifadelerini kullandı. Anket sonuçlarındaki son durumla ilgili konuşan Kurtulmuş, "Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti açık ara 1. partidir" dedi

Eklenme : 20 Ocak 2022 08:25
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Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un hazırlayıp sunduğu 'Sebep Sonuç' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:

"TÜRKİYE DOSTLUKTAN VE BARIŞTAN YANADIR"

"Vatandaşlar ekonomide bütün oynaklığa rağmen 'Yine bu işi düzeltirse Erdoğan bunu düzeltir' diyor.

Dünyada 3. Dünya Savaşı başladı. Doğu Akdeniz'de varolmamızın nedeni Türkiye ve KKTC'nin haklarını yedirmeme isteğimizdir. Dünyanın en mücadele gereken alanında Türkiye bölgedeki alandan etkileniyor.

Menfaat ve barış odaklı hareket ediyoruz. Türkiye dostluktan barıştan esenlikten yanadır. Milli menfaatimiz Orta doğu'nun barışıdır.

Türkiye bu coğrafyaya seyirci kalamaz.

"İSRAİL, İDDİA ETTİĞİ SINIRLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU İŞGAL ETTİ"

İsrail iddia ettiği sınırların büyük çoğunluğunu işgal etti. Cumhurbaşkanımız gösterdiği haritadaki durum hala geçerlidir. Bu tamamen bir işgal meselesidir ve giderek genişlemektedir. Orta doğu barışının anahtarı Filistin meselesinin çözülmesidir. Filistinlilere insanca bir yaşamın sunulması gerekiyor. İsrail bölge ile bir uzlaşma çabasında.

Trump zamanında İsrail altın vuruş yapmak istedi. İsrail'i barışa ikna etmek için Avrupa'dan da bir çaba vardı ama aşırıcılar çok büyük etkili oldu.

BAE-MISIR-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Mısır halkı Türk halını çok sever. Orada Mursi tek başına bir denemeye girişti burada demokrasi kurabiliriz dedi. Ama olmadı. Yürümeye çalışan çocuğu katlettiler.

Mısır'da demokrasi olması tek arzumuz. Biz orada demokrasinin katledilmesine sessiz kalamazdık. Demokrasi dışında hiçbir yola inanmadık. Mısır'dan da beklentimiz bu.

"SURİYE'DE ACİLEN DEMOKRATİK YÖNTEME GİDİLMESİ GEREKİYOR"

Suriye paramparça oldu. Kendi halkını bombalayan ve teröristlere müsade eden bir yönetim vardı. En kötü şey bir ülkenin iç çatışması. Kimyevi silahlar kullanıldı. Gelecekte farklı hastalıklar çıkaracak silahlar kullanıldı. Acilen bir demokratik yönteme gidilmesi gerekiyor.

İBB'NİN "ENGELLENİYORUZ" İDDİASI

Bunun cevabını İBB Grup Başkanvekilimiz, İstanbul İl Başkanımız çeşitli vesilelerle veriyorlar. Sayın İmamoğlu'nun muhatabı bizim bu arkadaşlarımızdır. İBB Başkanı polemik yerine 16 milyonu düşünsün. İstanbul'a hizmet için bir dakikasını boşa geçirmesin. İBB Başkanı Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir. İstanbul halkı temel ihtiyaçları konusunda ne kadar geriye doğru gittiğini görüyor."

MİLLET İTTİFAKI'NDA HERKES AYNI FİKİRDE Mİ?

Millet İttifakında yer alan partiler ülkenin genel sorunlarında aynı fikirde mi? Bu çok çok önemli. Kılıçdaroğlu'nun değiştik sözü sadece lafta olan bir şey.

MARKET FİYATLARINDA NEDEN İNDİRİM OLMUYOR?

Dünyadaki ekonomik durumunda Türkiye'de etkilendi. Türkiye bir doğru tercihte bulundu. Yüksek faizle kalkınmak yerine, üreterek yeni bir kalkınma sağlayacak bir yolu seçtik.

"DOLAR BİR MİKTAR DAHA AŞAĞIYA İNEBİLİR"

Dolar bir miktar daha aşağıya gidebilir ve bu anki seyrinde gidecek gibi duruyor. Ancak vatandaşlarımız market fiyatları konusunda düşüş beklemekte haklıdır.

AK Partili Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir | Video

2023 ÖNCESİ ANKET ÇALIŞMALARI

Anketler manipülasyona açık bir alan. Ama seçim sonuçlarını milimetrik bilenler de var. Türkiye'de şu anda AK Parti, üye sayısı 1 milyon artmış bir parti. 11 milyonu geçen üyemiz var. Bütün anketlerde AK Parti açık ara birinci partidir."

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