Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un hazırlayıp sunduğu 'Sebep Sonuç' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:

"TÜRKİYE DOSTLUKTAN VE BARIŞTAN YANADIR"

"Vatandaşlar ekonomide bütün oynaklığa rağmen 'Yine bu işi düzeltirse Erdoğan bunu düzeltir' diyor.

Dünyada 3. Dünya Savaşı başladı. Doğu Akdeniz'de varolmamızın nedeni Türkiye ve KKTC'nin haklarını yedirmeme isteğimizdir. Dünyanın en mücadele gereken alanında Türkiye bölgedeki alandan etkileniyor.

Menfaat ve barış odaklı hareket ediyoruz. Türkiye dostluktan barıştan esenlikten yanadır. Milli menfaatimiz Orta doğu'nun barışıdır.

Türkiye bu coğrafyaya seyirci kalamaz.

"İSRAİL, İDDİA ETTİĞİ SINIRLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU İŞGAL ETTİ"

İsrail iddia ettiği sınırların büyük çoğunluğunu işgal etti. Cumhurbaşkanımız gösterdiği haritadaki durum hala geçerlidir. Bu tamamen bir işgal meselesidir ve giderek genişlemektedir. Orta doğu barışının anahtarı Filistin meselesinin çözülmesidir. Filistinlilere insanca bir yaşamın sunulması gerekiyor. İsrail bölge ile bir uzlaşma çabasında.

Trump zamanında İsrail altın vuruş yapmak istedi. İsrail'i barışa ikna etmek için Avrupa'dan da bir çaba vardı ama aşırıcılar çok büyük etkili oldu.