Kamu ihalelerinde parasal limitler yüzde 79 artırıldı

Hükümetin uygulamaya koyduğu yeni ekonomi politikaları sonrası, TL'nin dramatik değer kaybı özellikle kamu ihalelerini etkilemişti. Maliyetlerdeki aşırı artış nedeniyle çok sayıda kamu ihalesi iptal edilmiş, yenileri yapılamamıştı.

Kamu İhale Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu ihalelerinde kullanılacak eşik değerler ve parasal limitler güncellendi. Geçtiğimiz yıl yüzde 25 artış yapan kurum, bu yılki artışı yüzde 79,89 olarak açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak güncellenmesidir.

Bir önceki dönemle karşılaştırmalı yeni limitler şöyle: Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız