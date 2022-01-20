'İkinci dönem yüz yüze eğitimi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz'

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:

ÖĞRETMEN BAŞARISI: Alınmış olan tüm kararları, harfiyen tüm okullarımızda, tüm öğretmenlerimizin kontrolünde başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük başarı hikayesi hiçbir gün ara vermeden yaklaşık 5 ay kesintisiz bir şekilde yüze eğitime devam edebilmek. Tabii buradaki en büyük avantaj öğretmenlerimizin aşı oranıydı. 1.5 yıl aradan sonra bir dönemi bu şekilde tamamlamak hakikaten büyük bir başarı. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı, hem birinci doz hem ikinci hem de üçüncü doz Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretti. Aynı zamanda Kıta Avrupa'sında haftada 5 gün yüze eğitime devam eden çoğu ülkenin öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde gerçekleşti.

TATİLDE ÖDEV YOK: Öğretmenlerimiz, bu yarıyıl tatilinde izinliler ama biz yine öğretmenlerimiz için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde 9 farklı temada eğitimler düzenledik, isteyen öğretmenlerimiz dijital platformlar üzerinden, okula gelmeden bu eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerimizden istirhamımız, öğrencilerin bu 2 haftalık tatili doya doya yaşamaları. 5 aylık bir eğitim 1,5 yıl aradan sonra sadece öğretmenlerimiz için bir yenilik değildi aynı zamanda öğrencilerimiz için de farklı bir dönem geçti. Dolayısıyla bu 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz sağlık kurallarına riayet ederek vakitlerini en iyi şekilde geçirsinler, kitapları okusunlar, gezsinler, aileleriyle daha fazla vakit getirsinler.

10 BİN YENİ OKUL MÜJDESİ

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK: İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de Bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirerek bakım ve küçük onarımlarla ilgili yapılması gereken neler varsa tüm okullarımızda tüm illerimizde, ilçelerimizde kaynaklarla destekleyerek bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız.

3 MİLYARLIK PROJE: Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız. 2022 bütçesi yayınlandı, yaklaşık 3 milyarlık bir proje olacak. Buradaki amacımız eğitimde fırsat eşitliğini artırmayla ilgili olarak okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak. Bu proje kapsamında temel eğitimdeki tüm okullarımızın imkanlarını mümkün olduğu kadar eşitleme, alt yapılarını iyileştirme, laboratuvarlarını güçlendirme ve özellikle okul öncesi eğitime erişimle ilgili fiziki mekanları yapma, ana sınıflarına, anaokuluna kadar kapsamlı projeyi hayata geçirmiş olacağız.

TEMİZ ENERJİ EĞİTİMİ: Yine önemli bir proje daha hayata geçireceğiz. Temiz Okul Temiz Enerji projesi..Bu çerçevede tüm okullarımızda iklim değişimi, sıfır atık, geri dönüşümle ilgili kültürün yaygınlaşması için. Enerji ile ilgili, yenilebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisine kadar yağmur sularının geri dönüşümünden okullardaki sıfır atık ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasına kadar çok önemli adımlar atacağız. Aynı zamanda okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, temiz okul kültürünün tüm okullarımızda yaygınlaştırılması ve öğrencilerimizin bu bilinçle yetişmesiyle ilgili adımlar atacağız.

100 MİLYON KİTAP: Çok sayıda projemiz var. Biliyorsunuz Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştık. Yaklaşık 16 bin 361 okulumuza kütüphane kurduk, her geçen gün kütüphaneleri zenginleştirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2022 yılında kütüphanelerdeki kitap sayısını 42 milyondan 100 milyona çıkartmak. Bunun için de her ay yaklaşık 5 milyon kitapla okullarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

YENİ NESİL ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

MESLEKİ EĞİTİME İLGİ ARTTI: Eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili üçüncü noktamız da öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesiydi. 2021 yılında son 5-6 ay içinde bu konuya ağırlık verdik, ağırlık verdiğimiz bu alanda da 2020 yılına göre gerçekten ciddi performans artışı ortaya çıktı.

2020'deki hem merkezi hem mahalli eğitimlere yaklaşık 1.1 milyon öğretmen katılmışken bu rakam 2021 yılında 2.7 milyona çıktı. Yani bu şu demek; bir öğretmenimiz birden fazla eğitime katılıp başarılı bir şekilde o eğitimleri tamamlamıştır. EĞİTİM AĞI GENİŞLEYECEK: 2022 yılında bunu çok daha sistematik bir şekilde devam ettireceğiz. Özellikle Öğretmen Bilişim Ağı'nı çok daha aktif bir şekilde kullanıp öğretmenlerimizin sadece mesleki gelişimi değil aynı zamanda talep etmiş oldukları tüm eğitimlerle ilgili mümkün olduğu kadar öğretmenlerimize destek olmaya çalışacağız. OKUL BAZLI ÇALIŞMA: Yapacağımız diğer açılımlardan bir tanesi de artık mahaldeki yerel eğitimlerin mümkün olduğu kadar okul bazlı bir şekilde gerçekleştirebilmek; yani her okul kendi hedeflerine göre öğretmenlerinin alması gereken eğitime kendileri karar verecekler. Bakanlıktan bütçesini isteyecekler ve biz onları destekleyeceğiz. Diğer taraftan özellikle tüm eğitim kademelerinde iyi örnekler ortaya koyan, güzel başarı hikayeleri ortaya koyan okullarımızdaki bu hikayelerin diğer öğretmenlerimiz tarafından görünürlüğünü artırmak için öğretmen hareketliliği projesi ulaştıracağız. Hem bu okul bazlı eğitim de hem de öğretmen hareketlerinde mümkün olduğu kadar TÜBİTAK'la iş birliği yapmaya çalışacağız, görüşmeler devam ediyor. OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMA ORANLARI Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına en önemli hedeflerinden birinin okul öncesi erişim oranlarını artırmak olduğunu söyleyen Bakan Özer 5 ayda yapılan çalışmalar sonucu gelinen noktayı da şöyle özetledi: ''2022 yılının sonuna kadar 3 yaşındaki yüzde 14 olan okullaşma oranı da yüzde 50'ye, 4 yaşındaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranı da yüzde 100'e çıkartmayı hedefliyoruz. Bunun için de 2022 yılı bütçesini kullanarak yaklaşık 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni anasınıfını eğitim sistemine katmayı hedefliyoruz. Özellikle 40 bin anasınıfının realize edilmesinde çok hızlı yol aldık ve 2021 yılı tamamlanmadan yaklaşık 5 bin 500 tane yeni ana sınıfını sistemin içine dahil etmiş olduk ve 88 bin tane yeni öğrencimizle bu açılan yeni anasınıflarında eğitim almaya başladılar. Böylece, 5 yaştaki yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 85'lere çıkmış oldu'' CEYDA KARAASLAN Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız