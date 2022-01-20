15 Temmuz'un parasıyla giyinip kuşanmışlar

15 Temmuz şehit yakınları ile gaziler için toplanan yardım paralarının teslim edildiği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı lüks mağazalardan, takım elbise, gömlek, ayakkabı ve mont gibi harcamalar yaptı. Vakfın Temmuz-Aralık 2021 döneminde 28 bin liralık araç kiraladığı, "Bankamatik memuru" olduğu iddia edilen K.İ. adlı kişiye de 7 bin 136 lira maaş ödendiği belirlendi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan yardım paralarında 15 milyon TL'lik açık olduğunu savundu. Emir, bir tekstil firmasından vakfa, 17 Kasım 2021'de elektronik fatura kesildiğini, indirim uygulanmış haliyle bin 600 lira ödeme yapıldığını belirtti. Faturada, "Siyah erkek ayakkabı, pantolon, gömlek, tişört, mont" gibi ürünler yer aldı. Bir başka lüks mağazadan da "Slim gömlek ve takım elbise'' alındı.

BEŞ AYLIK ARAÇ KİRASI 28 BİN

Vakıf, 2021 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında araç kiraladı. Araçlar için her ay vakıftan şirkete, 5 bin 664 liralık ödeme yapıldı. Beş aylık araç kiralama için 28 bin lira ödendi. 15 Temmuz şehit yakınları ile gazileri için toplanan paraların halen hak sahiplerine verilmediğini ve yıllardır bu paraların akıbetinin belirsiz olduğunu belirten Emir, "Şimdi de paraların emanet edildiği vakfın kasasından ilgisiz harcamalar yapılıyor'' dedi.

Başak Kaya