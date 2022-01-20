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Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı

Atv'de hafta içi her gün yayınlanan 'Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Anlı, yaşadığı sağlık sıkıntısını ilk kez açıkladı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 20 Ocak 2022 09:42
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Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı

'Tatlı Sert' programıyla izleyicileri ekranlara kilitleyen Müge Anlı, bu kez sağlık sorunuyla gündemde. Ünlü sunucu son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı.

48 yaşındaki sunucu, programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince bu konuda bir yorumda bulundu.

Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz!" ifadelerini kullandı.

İŞTAHSIZLIK VE ZAYIFLAMA

Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini canlı yayın kapanışında söyleyen Müge Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti. Sosyal medyadaki sıkı 'Müge Anlı ve Tatlı Sert' takipçileri, Müge Anlı'nın bu açıklamasını hatırlatarak hastalığının iştahsızlık ve zayıflığa neden olduğu yönünde yorum yaptılar.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Şeker hastalığı, ya da diyabet (Diabetes Mellitus), pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan yüksek kan şekeri nedeniyle gelişen hastalık tür ve gruplarına genel olarak verilen isimdir.

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