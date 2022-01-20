Erciyes'teki pistlerde kar kalınlığı 125 santimetre ölçüldü
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 125 santimetreye ulaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 09:58
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış sonrası zirveye yakın kesimlerde 2 metreye ulaşan kar kalınlığı, pistlerin bulunduğu alanlarda 125 santimetre ölçüldü.
Tüm pistlerin açık olduğu, sıcaklığın sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kayak merkezinde rüzgar nedeniyle mekanik tesisler kapatılırken, hava durumuna göre tesislerin gün içerisinde açılacağı öğrenildi.
- Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma açıldı
Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Develi kara yolu da ulaşıma açıldı. Kış lastiği bulunmayan araçların bu yolu kullanmasına izin verilmiyor.