Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 2.056,21 puandan başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 10:08
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,14 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 2.056,21 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 2,49'la turizm oldu.
BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı.
Analistler, enflasyon ve bu paralelde para politikalarında sıkılaşma hızına dair kaygıların gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, artan jeopolitik risklerin de pay piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.