Diyarbakır'da yolda kalan polisleri vatandaş kurtardı
Hazro ilçesine giden polis ekipleri, yolda mahsur kalınca yardımlarına köylüler traktörle yetişti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Ocak 2022 10:18
Diyarbakır'da, salı gününden beri başlayan kar yağışı her geçen saatte etkisini artırarak devam ediyor.
Kırsalda kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, kent merkezinde de kar kalınlığı devam ediyor.
GÖREVE GİDERKEN YOLDA KALDILAR
Hazro ilçesine göreve giden polis ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıcanak köyünde yolda kaldı.