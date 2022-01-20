Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 25,92 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Aralık ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE geçen yılın aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 25,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 87,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,01 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 84,76, imalatta yüzde 87,69 artış olarak gerçekleşti

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara malında yüzde 103,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 76,38, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,17, enerjide yüzde 176,93, sermaye malında yüzde 72,6 artış görüldü.